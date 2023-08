Klopp nimmt Liverpool-Abwehr in Schutz - Entwarnung bei Mac Allister

Der FC Liverpool hat sich im Rahmen der Sommervorbereitung einen teils spektakulären Schlagabtausch mit dem FC Bayern geliefert. Nach dem 3:4 sprach Jürgen Klopp über seine Abwehr - und gab ein Update in Sachen Alexis Mac Allister.

Die wichtigste Nachricht ließ die Fans des FC Liverpool und wohl auch Jürgen Klopp selbst aufatmen. Beim Vergleich mit dem FC Bayern vor knapp 50.000 Zuschauern in Singapur hatte Neuzugang Alexis Mac Allister mit dem Pausenpfiff behandelt und ausgewechselt werden müssen. "Es war eine Knie-auf-Knie-Situation", sagte Klopp auf der Pressekonferenz. "Er hätte weiterspielen können. Ich habe aber zuerst die Information bekommen, dass es zu schmerzvoll sei, weswegen es keinen Zweifel an einem Wechsel gab."

Auch der argentinische Weltmeister habe ihm hinterher versichert, dass er hätte weitermachen können, doch das Risiko wäre gerade angesichts der angespannten Personalsituation in Liverpools Mittelfeldzentrale zu hoch gewesen.

Nachdem Mac Allister abgehakt war, wurde Klopp auf seine einmal mehr wackelige Defensive angesprochen worden. Beim Test gegen den Karlsruher SC hatten die Reds Mitte Juli zwei Gegentreffer kassiert (4:2), beim Vergleich mit der SpVgg Greuther Fürth gar deren vier (4:4). Nur drei Tage nach dem 4:0 gegen Leicester City waren es nun erneut vier. Die Defensivarbeit seines Teams sei rund um die vier Gegentore "offensichtlich" nicht so gut gewesen, "aber es gab viele andere Momente, die auch sehr, sehr gut waren".

Es geht nicht um die Geschwindigkeit oder irgendetwas, es geht einzig und alleine um Aufmerksamkeit. Jürgen Klopp

Beim ersten Gegentor hätten Trent Alexander-Arnold und Joel Matip "besser reagieren müssen". Die leise Kritik verband Klopp aber mit einem indirekten Lob für Bayern-Neuzugang Min-Jae Kim, der das 1:2 aus Bayern-Sicht mit einem öffnenden Ball eingeleitet hatte. "Diesen Pass, ich glaube nicht, dass man den verhindern kann, wenn ich 100 Prozent ehrlich sein soll", erklärte Liverpools Cheftrainer. "Wir können nicht immer da sein und alle Bälle blocken, manchmal fliegen sie halt auf deine letzte Kette zu."

Seine Spieler hätten in den Phasen der Gegentore die Intensität der harten Vorbereitung und des Spiels gespürt - "wie Menschen das halt tun", fügte Klopp an. "Es geht nicht um die Geschwindigkeit oder irgendetwas, es geht einzig und alleine um Aufmerksamkeit - schau dir die Szene an. Im Fußball gibt es keine Unterbrechungen."

Van Dijk: "Dann wirst du bestraft, so ist das auf dem Niveau"

Virgil van Dijk, Liverpools neuer Kapitän, begrüßte den Schlagabtausch mit den Bayern. "Wir wollen auf dem höchsten Niveau spielen, deswegen müssen wir uns mit Spielern und Teams dieser Kategorie messen. Dabei musst du aber in jeder Sekunde des Spiels hellwach sein", so der Niederländer, der das zwischenzeitliche 2:0 per Kopf erzielte hatte und anfügte: "Leider waren wir in einigen Momente nicht aufmerksam genug und dann wirst du bestraft, so ist das auf dem Niveau - wir können die Gegner aber genauso bestrafen. Wir müssen einen Weg finden, um mehr als fokussiert zu bleiben für die 95 Minuten."

Vor dem Start in die neue Pflichtspielsaison am 13. August - auswärts beim FC Chelsea - absolviert Liverpool am nächsten Montag ein letztes Vorbereitungsspiel: In Preston geht es gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt.