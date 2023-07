"Sehr stolz": Van Dijk ist Liverpools neuer Kapitän

Der FC Liverpool hat einen neuen Kapitän: Innenverteidiger Virgil van Dijk tritt die Nachfolge von Jordan Henderson an.

Die Reds haben am Montagabend eine Personalie verkündet. Das Team von Coach Jürgen Klopp hat wieder einen offiziellen Spielführer: Virgil Van Dijk. Der 32-Jährige folgt auf Jordan Henderson (33), der nicht nur zum Unmut der Fans nach Saudi-Arabien zu Al-Ettifaq und Steven Gerrard wechselte.

Van Dijk ist bereits Kapitän der Niederlande

Auf den englischen Mittelfeldspieler folgt nun ein niederländischer Verteidiger und ein absoluter Eckpfeiler der Reds. Van Dijk, der bereits das Kapitänsamt im Oranje-Team innehat, freut sich sehr auf die neue Aufgabe.

"Es ist ein wirklich stolzer Tag für mich, für meine Familie. Es ist ein besonderes Gefühl und ich kann es im Moment nicht wirklich beschreiben", wird van Dijk auf der Websire der Reds zitiert. Nach kurzem Zögern fällt dem 1,93-Meter-Hünen dann einiges ein. Es sei toll der neue Spielführer des LFC zu sein, "etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin". Zur Führungsrolle bei den Niederlanden könne er keinen Vergleich aufstellen, beide Ämter seien "eine große Ehre".

Alexander-Arnold erhält ebenso mehr Verantwortung

Eins ist für van Dijk sicher: "Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht und was ich tun kann, um alle stolz und glücklich mit mir und dem Fußballverein zu machen" - also nicht nur sich selbst. Selbiges gilt wohl für Liverpools Eigengewächs Trent Alexander-Arnold (24, seit 2004 im Verein), der der neue erste Verteter des Spielführers ist. Diese hohe Verantwortung könne den Engländer auf ein neues Level bringen, glaubt sein neuer Kapitän.

Van Dijk hat seit seinem Wechsel von Southampton nach Anfield im Januar 2018 bereits 206 Einsätze für Liverpool absolviert. In dieser Zeit hat er mit den Reds um Alexander-Arnold und Klopp sieben Titel geholt. Dazu gehören ein Triumph in der Premier League und einer in der Champions League.

Eine titellose Saison wie die vergangene möchte der Niederländer auf keinen Fall wiederholen. Auf die "schmerzhafte" Spielzeit 2022/23 solle eine erfolgreiche folgen. Dabei helfen werden wie immer die Fans und alle Angestellten, so van Dijk. Die Spieler samt Neuzugängen seien derweil gefordert, wieder beständigere Leistungen abzurufen.