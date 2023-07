Szoboszlais Fast-Traumtor - Klopp stellt Uhren um

Der FC Liverpool hat auch in seinem dritten Testspiel vier Treffer erzielt. Jürgen Klopp sah bei der "Bayern-Generalprobe" Licht und Schatten.

Die neue Saison soll beim FC Liverpool ganz anders laufen als die alte, und das geht schon in der Sommervorbereitung los. Statt wie im Vorjahr einen kraftraubenden Zwei-Wochen-Trip durch Asien auf sich zu nehmen, hielt Trainer Jürgen Klopp diesmal zunächst lieber ein klassisches Trainingslager in Deutschland ab, ehe es für lediglich ein paar Tage nach Singapur ging. Das Motto: mehr Training, weniger Marketing.

Sogar an den Uhren ließ Klopp drehen: Um die physischen Folgen des Zeitzonen-Wechsels in Grenzen zu halten, leben die Reds in Asien so, als lägen sie nur drei statt sieben Stunden vor der britischen Zeit. Als sie am Samstag um 11 Uhr MESZ in Singapur auf Absteiger Leicester trafen, taten sie so, als wäre es erst früher Nachmittag statt früher Abend.

zum Thema Der kicker-Transferticker

Und das Ergebnis stimmte: Beim ungefährdeten 4:0-Sieg zeigten sich Klopps Schützlinge wie schon gegen den Karlsruher SC (4:2) und die SpVgg Greuther Fürth (4:4) torhungrig. Angreifer Darwin, der auch in den ersten beiden Vorbereitungsspielen getroffen hatte, erzielte die Führung (30.), die der 18-jährige Clark (35.) und Diogo Jota (38.) - jeweils auf Vorlage Salahs - rasch ausbauten.

Nach dem Seitenwechsel, zu dem Klopp zehn frische Kräfte brachte, hätte Neuzugang Szoboszlai um ein Haar ein Traumtor per Heber aus rund 40 Metern erzielt, doch Leicesters Keeper Hermansen köpfte den Versuch vor seinem Strafraum spektakulär per Flugkopfball noch ins Toraus (62.). Zwei Minuten später markierte stattdessen der 17-jährige Doak infolge einer Ecke den Endstand.

Jones darf sich auf der Sechs versuchen - Klopps Kritikpunkt

Auf der Sechs, wo unter anderem Henderson (zu Al-Ettifaq) und Fabinho (in Kürze zu Al-Ittihad) nicht mehr zur Verfügung stehen, experimentierte Klopp diesmal zunächst mit Jones, während Alexander-Arnold anders als gegen den KSC und Fürth als Rechtsverteidiger begann, dabei aber immer wieder ins Mittelfeldzentrum vorrückte. Mindestens ein Mittelfeldspieler soll noch kommen, ein Wunschkandidat ist Romeo Lavia vom FC Southampton.

"Wir haben wunderschöne Tore geschossen", bilanzierte Klopp, bemängelte aber im ersten Durchgang Schwächen beim hohen Pressing. "Das haben wir in er zweiten Hälfte viel besser gemacht, was auch wichtig war, weil wir viel daran gearbeitet haben."

Am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) bestreitet Liverpool gegen den FC Bayern seinen zweiten Test in Singapur, ehe am darauffolgenden Montag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) in Preston gegen den SV Darmstadt 98 die Generalprobe für den Premier-League-Start gegen Chelsea steigt.