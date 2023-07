Wilder Schlagabtausch: Fürth und Liverpool trennen sich 4:4

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison testete die SpVgg Greuther Fürth am Montag gegen den FC Liverpool. Nach einem wilden Spiel stand am Ende ein 4:4, über das sich die Fürther sogar ärgern könnten.

Fürths Cheftrainer Alexander Zorniger schickte in das letzte Testspiel vor dem Zweitliga-Auftakt eine Mannschaft, die so auch am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Paderborn beginnen könnte: Urbig stand im Tor, davor verteidigten Dietz, Jung und Itter in einer Dreierkette, die mit Meyerhöfer und Asta schnell zur Fünferkette wurde. Davor besetzten Green und Neuzugang Wagner das zentrale Mittelfeld, vor ihnen sollten Hrgota, Srbeny und Lemperle für offensive Momente sorgen.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp nahm den Test gegen den Zweitligisten durchaus ernst und schickte eine mit Stars wie Alisson, van Dijk und Alexander-Arnold gespickte Mannschaft in den ersten Durchgang. Superstar Salah blieb allerdings zunächst auf der Bank. Dazu bekamen die beiden Talente Bradley und Doak die Gelegenheit, sich zu beweisen.

Fürth engagiert - Liverpool mit Chancenfeuerwerk

Liverpool machte vom Anpfiff weg sofort Druck und erspielte sich einige gute Chancen: Doak setzte den Ball ans Außennetz (4.), Urbig entschärfte einen Schlenzer von Luis Diaz (8.) und Diogo Jotas Abschluss blieb in den Fürther Abwehrbeinen hängen (22.). Luis Diaz machte es nach einem Solo gegen drei Fürther dann besser, sein Flachschuss schlug unhaltbar für Urbig im Netz ein - 1:0 (22.). Auch danach blieb Liverpool gefährlich, Diogo Jota (24., 38.), erneut Luis Diaz (27.) und Gakpo (30.) vergaben aber aussichtsreiche Gelegenheiten.

Fürth hielt im Rahmen seiner Möglichkeiten zwar gut mit, zeigte vielversprechende Ansätze im Aufbauspiel und lief die Engländer bisweilen früh an. Trotzdem war ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen. Bis vor den Liverpooler Strafraum kamen die Grün-Weißen selten, zu einem Torschuss brachten sie es in Halbzeit eins gar nicht. Der 0:1-Rückstand zur Pause war trotz einer engagierten Leistung daher eher schmeichelhaft.

Eigentor bringt Ausgleich - Salah und Darwin drehen auf

Klopp tauschte zur Pause einmal komplett durch, unter anderem kamen Salah und Darwin ins Spiel. Sofort wurde deutlich, dass die Engländer durch die vielen Wechsel an Eingespieltheit und Sicherheit verloren hatten. Fürth wusste das sofort zu nutzen: Srbeny und Green setzten Adrian im Tor der Reds unter Druck, sein Anspiel ließ McConnell ins eigene Tor prallen (47.). Einzig der Klasse von Darwin und Salah wussten die Grün-Weißen nichts entgegenzusetzen: Salah legte dem Uruguayer zweimal mustergültig auf, dieser verwandelte cool zum 2:1 (50.) und 3:1 (59.).

Fürth steckt nicht auf - Urbig hält Remis fest

Doch die Fürther steckten trotz des Rückschlags noch lange nicht auf: Petkov setzte im Liverpooler Starfraum gegen Matip energisch nach, eroberte die Kugel und schob durch die Beine von Adrian zum 2:3-Anschlusstreffer ein (67.). Wenig später spielten Hrgota und Petkov eine Unterzahlsituation toll aus, am Ende verwandelte der eingewechselte Sieb zum Ausgleich (74.). Und drei Minuten später stellte erneut Sieb das Spiel komplett auf den Kopf: Die ungeordnete Defensive der Reds erlaubte ihm, aus etwa 20 Metern Maß zu nehmen und den Ball unhaltbar im Tor zu versenken (77.).

Liverpool wollte sich mit dem Rückstand aber natürlich nicht zufrieden geben und konnte dabei erneut auf sein Star-Duo im Angriff setzen: Diesmal war es Darwin, der nach einer Fürther Nachlässigkeit von der linken Seite perfekt auf Salah flankte, der Ägypter musste nur noch den Fuß hinhalten (89.). Nur eine Minute später hätte Darwin um ein Haar für eine weitere Wendung gesorgt, seinen wuchtigen Kopfball konnte Urbig aber mit einer starken Parade noch entschärfen. Mit 4:4 ging daher der Test zu Ende, mit dem beide Teams wohl nicht vollends zufrieden sein werden.

Zum Ligastart wartet Paderborn

Für die SpVgg war der Test gegen Liverpool dabei das letzte Vorbereitungsspiel, bereits am Sonntag steht der Auftakt gegen Paderborn an. Der FC Liverpool reist dagegen erstmal nach Asien, wo unter anderem ein Testspiel gegen den FC Bayern auf dem Programm steht (2. August, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), bevor für die Reds am 13. August die Premier League mit einem Auswärtsspiel beim FC Chelsea wieder startet.