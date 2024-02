Klopp hofft auf personelle "Wunder" - und gibt Updates zu Gravenberch und Thiago

Nur drei Tage nach dem League-Cup-Endspiel steht dem FC Liverpool das nächste K.-o.-Spiel bevor. Auch vor dem FA-Cup-Vergleich mit Southampton plagen die Reds allerdings personelle Sorgen.

Nach dem gewonnenen League-Cup-Finale gegen den FC Chelsea ist vor dem FA-Cup-Achtelfinale gegen Southampton. Wenn am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) der Premier-League-Absteiger - aktueller Vierter der Championship - in Anfield gastiert, muss Jürgen Klopp einmal mehr seine Mannschaft umbauen.

Ryan Gravenberch zum Beispiel fällt nach der harten Attacke von Moises Caicedo vorerst aus. Klopp berichtete am Dienstagnachmittag von einer "Bänderverletzung" und fügte an: "Es hätte schlimmer sein können, aber es ist schlimm genug, um ihn für dieses und das nächste Spiel auszuschließen. Anschließend müssen wir schauen."

Generell brauche es mit Blick auf da FA-Cup-Spiel am Mittwoch "bei einigen Spielern ein Wunder". Viele Profis, die noch im Finale auf dem Platz gestanden hatten, stünden "auf der Kippe". Die Personalsituation fasste Klopp kurz und bündig zusammen: "Ich würde nicht sagen, dass es viel besser geworden ist, aber so ist es nun einmal."

Schlechte Nachrichten gab es einmal mehr von einem weiteren Ex-Münchner: Bei Thiago, bei dem es "keinen Zeitplan" für eine mögliche Rückkehr gäbe, sei nicht gesichert, "ob er diese Saison noch spielen wird". Das hatte sich Anfang Februar noch anders angehört. Nun stellte Klopp klar: "Er wird in den nächsten Wochen nicht trainieren."

"Wenn man 35 ist, sollte man wie ein Kind spielen"

Wer aber kann gegen die Saints überhaupt mitwirken? "Ich habe die Aufstellung noch nicht gemacht", gestand Klopp ein, der nach dem freien Tag für seine Profis genau hinschauen will: "Wir brauchen heute eine Einheit, damit ich, wenn ich alle Informationen habe und den Spielern in die Augen schaue, eine Aufstellung machen kann. Ich hoffe, dass es eine vernünftige Mannschaft sein wird."

Auch wegen der anhaltenden Verletzungsprobleme appellierte Klopp an die eigenen Fans - auch wenn er das "ziemlich oft" mache. "Die Atmosphäre kann einen großen Unterschied ausmachen", weiß der 56-Jährige.

Am Ende könnten erneut die jungen Spieler in die Bresche springen. "Sie müssen nichts beweisen", stellte Klopp klar: "Die Geschichte vom Sonntag war eine der besten Fußballgeschichten überhaupt. Unsere Jungs spielen Jugendfußball, sind erst kürzlich aufgestiegen, haben null Erfahrung und viel Talent. Das ist die Erfahrung, die wir für unsere Jungs schaffen wollen. Es gibt keinen Druck, sie müssen Spaß an dem haben, was sie tun. Wenn man 35 ist, sollte man wie ein Kind spielen."