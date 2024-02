Klopp fühlt mit Thiago - und versprüht bei Salah Optimismus

Vor dem Heimspiel gegen den FC Burnley gab Liverpools Trainer Jürgen Klopp ein ausführliches Personalupdate - und warnte vor dem Aufsteiger.

Wenn Jürgen Klopp nicht schon die Frage nach der möglichen Einführung der Blauen Karte genervt hätte, hätte ihm spätestens die Frage nach Thiago aufs Gemüt geschlagen. Der einstige Bayern-Mittelfeldregisseur kommt einfach nicht mehr auf die Beine, schleppt sich von einer Verletzung in die nächste.

Klopp beschrieb die Situation rund um den 32-jährigen Spanier als "natürlich nicht cool". Dann setzte der LFC-Coach ausführlicher an: "Im Training sah alles fantastisch aus, aber dann ist es passiert. Es ist eine muskuläre Geschichte, deren Ausmaß wir noch nicht kennen. Das ist weder für ihn noch für den Verein eine gute Nachricht." Ein vorzeitiges Saison-Aus für den feinen Techniker schließt Klopp aus.

Dass der feinfühlige 56-Jährige mit Thiago leidet, daraus machte er keinen Hehl: "Es ist keine große, schwere Verletzung, definitiv nicht. Aber es ist etwas, das niemand braucht." Auch bei Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai musste Klopp den Daumen senken, der Ungar sei für das Burnley-Spiel wegen erneuten Sehnenproblemen am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) "nicht bereit".

Gute Nachrichten gab es derweil von Mohamed Salah. Der vorzeitig vom Afrika-Cup zurückgekehrte Ägypter habe sich von seiner Oberschenkelverletzung bereits wieder ganz gut erholt. "Er ist auf einem guten Weg und wir hoffen, aber wir wissen nicht, dass er nächste Woche wieder am Training teilnehmen kann", sagte Klopp, der nachschob: "Er macht jetzt seine ersten Schritte, das ist positiv. Ein Einstieg wird nächste oder übernächste Woche möglich sein. Wenn Sie ihn fragen, wird es nächste Woche sein."

Kompany: "Im Fußball kann immer alles passieren"

Einen direkten Rückkehrer hat Klopp im ehemaligen Stuttgarter Kapitän Wataru Endo, der für das Heimspiel am Samstag zur Verfügung steht. Doch selbst mit dem Japaner erwartet Liverpools Trainer eine schwere, nicht zu unterschätzende Aufgabe gegen den Liga-Vorletzten. "Vincent Kompany hat so viele wichtige Dinge gelernt, nachdem er letztes Jahr in der Championship derart erfolgreich war und diese Saison einen Rückschlag nach dem anderen hinnehmen muss", erklärte er in Richtung seines Trainerkollegen.

Es habe seine Gründe, warum Burnley "nie hoch" verliere. Kompany, der unter anderem auf Ex-Gladbacher Louis Jordan Beyer (Oberschenkelverletzung) verzichten muss, kündigte am Freitag selbst an: "Im Fußball kann immer alles passieren. Wenn man in Anfield spielt, muss man alles richtig machen. Und trotzdem müssen dann noch ein paar andere Dinge für dich laufen." Chancenlos sehen den Liga-Neuling aber offensichtlich beide Trainer nicht.