Kleiner Rückschlag: Gladbach zunächst ohne "Capitano" Stindl

Langsam füllt sich das Trainingsgelände am Borussia-Park wieder, aber der Kapitän ist bei der Vorbereitung auf den zweiten Saison-Abschnitt noch nicht dabei. Dafür sind einige WM-Fahrer mittlerweile wieder eingestiegen.

Lars Stindl, der zuletzt schon pausieren musste, ist bei den abschließenden Trainingseinheiten des Jahres 2022 in Mönchengladbach nicht am Ball. Der Gladbacher Kapitän muss weiter aussetzen, "er hat sich", so Trainer Daniel Farke, "einen zweiten Infekt eingefangen. Wir hoffen, dass er zeitnah zurückkommt."

Für die zurückgekehrten WM-Fahrer stand in Mönchengladbach zunächst der Laktattest auf dem Programm, den Joe Scally, Nico Elvedi, Ko Itakura und Jonas Hofmann absolvierten. Das Quartett soll nun auch wieder im Mannschafts-Training auf dem Platz mitmischen. Allein Marcus Thuram, der mit den Franzosen ja im Finale in Katar dabei war, darf noch ein bisschen Urlaub machen, bevor er in Mönchengladbach wieder einsteigt.

Itakuras Knie verkraftet Belastung

In guter Verfassung dürfte sich nach überstandener Verletzung Abwehr-Stratege Itakura präsentieren. Der Japaner hatte sich ja einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen und mehr als zwei Monate pausiert, bevor er rechtzeitig zur WM-Endrunde auf den Platz zurückkehrte. In allen drei Gruppenspielen der Japaner stand er über die volle Distanz auf dem Platz, im Achtelfinale gegen Kroatien hatte er dann wegen einer Gelbsperre gefehlt.

Sein Knie, berichtet Itakura, habe die Belastung gut verkraftet. "Jetzt freue ich mich, in Mönchengladbach in die Vorbereitung einzusteigen und in der Rückrunde wieder neu anzugreifen", so Itakura.

Nach dem Jahreswechsel gegen Oldenburg

Im Rahmen der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte wird Borussia drei Testspiele bestreiten. Den Auftakt macht die Partie gegen den VfB Oldenburg am 7. Januar, danach treffen die Gladbacher auf Arminia Bielefeld (11. Januar) und am 14. Januar auf den FC St. Pauli.

Der zweite Saison-Abschnitt beginnt für die Fohlen am 22. Januar mit der Sonntags-Partie im Borussia-Park gegen Bayer Leverkusen.