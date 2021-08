Klauß vor KSC: "Müssen Risiko fordern und fördern"

Der 1. FC Nürnberg ist in dieser Saison noch ungeschlagen, zeigte zuletzt gegen Ingolstadt aber keine ansprechende Leistung. Am Freitag gegen den KSC will der Trainer wieder mehr Risiko sehen. Sorgen bereitet einmal mehr Felix Lohkemper.

Felix Lohkemper (li.) könnte wieder für längere Zeit ausfallen und bereitet Trainer Robert Klauß Sorgen. imago images (2)