Klausel greift: Arrey-Mbis Vertrag bei 96 automatisch verlängert

Eine Klausel macht's möglich: Der Vertrag von Defensivmann Bright Arrey-Mbi bei Hannover 96 hat sich automatisch verlängert.

Wie Hannover 96 am Mittwoch mitteilte, hat sich durch den Einsatz im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag der Vertrag von Bright Arrey-Mbi automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Im Sommer hatte der 21-Jährige einen Zweijahresvertrag mit einem zusätzlichen Jahr als Option unterschrieben. Die Klausel hat nun gegriffen, Arrey-Mbi ist jetzt bis 2026 an die Niedersachsen gebunden.

"Wir haben bei Bright immer großes Potenzial gesehen. Über seine bisherige Zeit bei 96 hinweg ist es ihm immer besser gelungen, es auch abzurufen", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann und führte aus: "Er hat bei uns nicht nur sportlich einen großen Schritt nach vorne gemacht, den Sprung in den Profifußball nachhaltig geschafft und sich als Stammkraft der deutschen U-21-Nationalmannschaft etabliert, sondern auch als Persönlichkeit eine richtig gute Entwicklung genommen."

Gesetzt in Hannover und bei der deutschen U 21

Hannover 96 hatte Arrey-Mbi zunächst für ein Jahr vom FC Bayern München (ein Champions-League-Einsatz) ausgeliehen, ihn im Sommer 2023 dann ablösefrei fest verpflichtet. In seiner ersten Saison am Maschsee wurde der Abwehrspezialist, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Defensivseite einsetzbar ist, in 15 Ligaspielen eingesetzt. In der aktuellen Spielzeit entwickelte sich Arrey-Mbi zur Stammkraft und kam bislang auf 23 Startelf-Einsätze sowie vier Einwechslungen in der 2. Bundesliga.

In der deutschen U-21-Nationalmannschaft war der 96-Verteidiger zuletzt ebenfalls gesetzt: In den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die kosovarische und die israelische U 21 spielte Arrey-Mbi durch.

Kaderplanung schreitet voran

In Hannover ist man davon überzeugt, dass noch mehr in Arrey-Mbi steckt: "Wir glauben, dass bei ihm weiterhin noch viel Potenzial vorhanden ist und freuen uns umso mehr, dass der Vertrag sich nun um ein zusätzliches Jahr verlängert hat", sagte Mann. Zuvor hatte der Sportdirektor schon die Arbeitspapiere von Mittelfeldspieler Enzo Leopold bis 2027 und Stürmer Havard Nielsen bis 2025 ausgedehnt. Zudem unterschrieb am Dienstag Lars Gindorf seinen ersten Profivertrag bis 2026.