Klares Signal: FC Bayern plant mit Stanisic

Nach Platz 2 mit Kroatien in der Nations League hat sich Josip Stanisic in den Urlaub verabschiedet. Beim FC Bayern füllt der Defensiv-Allrounder zuverlässig die Rolle eines Back-ups aus. Daran soll sich 2023/24 nichts ändern.

Die Spekulationen nehmen kein Ende: Kyle Walker oder Cesar Azpilicueta als neuer Rechtsverteidiger beim FC Bayern? Für diese Position steht schließlich schon Noussair Mazraoui unter Vertrag, Benjamin Pavard ist trotz hinterlegtem Wechselwunsch auch noch da - und hat in der kicker-Rangliste sich in der Internationalen Klasse eingereiht.

Josip Stanisic gerät dabei fast in Vergessenheit, obwohl die Münchner mit ihm planen. Dieses Signal jedenfalls hat der 23-Jährige nach kicker-Informationen von der sportlichen Führung erhalten. Kein Wunder, das Eigengewächs hat seinen Wert längst bewiesen, auch wenn es bislang immer Ergänzungs- statt Stammspieler war.

In den beiden Partien der Nations League hat der WM-Teilnehmer - beim Turnier in Katar spielte er nur im kleinen Finale um Platz 3 - zwei Kurzeinsätze verzeichnet, jeweils als Einwechselspieler. Den Platz als Rechtsverteidiger blockiert Union Berlins Josip Juranovic, doch Stanisic zählt fest zum Kader Kroatiens und hat stets gezeigt, dass auf ihn Verlass ist.

Stanisic liefert, als er gefragt war

Das gilt auch für den FC Bayern, wo Stanisic in der abgelaufenen Saison seinen größten Moment in der Champions League hatte. Als Pavard im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain gesperrt fehlte, baute der damalige Trainer Julian Nagelsmann auf die Dienste des gebürtigen Münchners, der dieses Vertrauen mit einer tadellosen Leistung und der kicker-Note 2,5 rechtfertigte. Gegen keinen geringeren Gegenspieler als Kylian Mbappé übrigens, der bevorzugt über Stanisics Seite kam.

Flexibilität als großes Plus

Der Rechtsverteidiger, der auch innen oder links in der Viererkette sowie theoretisch als Sechser auflaufen könnte, kam 2022/23 in der Königsklasse auf acht Einsätze, dazu 14 in der Bundesliga und einen im DFB-Pokal. In seinem persönlichen Umfeld sowie beim FC Bayern hat man sehr wohl registriert, dass sich Stanisic Jahr für Jahr positiv entwickelt hat. So soll es weitergehen.

Ändern könnte an den Plänen nur etwas, wenn aus Spekulationen Fakten werden und am Ende des Transferfensters plötzlich ein Überangebot auf den Positionen von Stanisic herrschen würde. Dann müsste der sich mit einem Wechsel befassen, wonach es aktuell jedoch nicht aussieht.