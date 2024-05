Kireski wird ein Lok-Spieler

Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat Adrian Kireski mit einem Vertrag für ein Jahr mit Verlängerungsoption ausgestattet. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt aus der Regionalliga Bayern vom TSV Aubstadt, für den er 2023/24 insgesamt 31 Partien absolvierte. Toni Wachsmuth, Sport-Geschäftsführer der Sachsen, kommentiert den Transfer in einer Meldung folgendermaßen: "Wir bekommen mit Adrian einen vielseitigen jungen Verteidiger, der sich bei uns weiterentwickeln kann. Er ist uns vor allem durch seine clevere Zweikampfführung und gute Spieleröffnung als Stammspieler in der Regionalliga Bayern aufgefallen." Kireski fügt an: "Nach dem tollen Gespräch mit dem Trainerteam hat es sowohl auf menschlicher als auch auf sportlicher Ebene gepasst. Ich kann es kaum erwarten, mein Herz für den Verein auf dem Platz zu lassen und den maximalen Erfolg mit der Mannschaft zu erreichen."