"Kind des Ruhrgebiets": Passlack wechselt ablösefrei vom BVB zum VfL

Der VfL Bochum hat ein "Kind des Ruhrgebiets" als Sommer-Neuzugang präsentiert: Felix Passlack (24) kommt ablösefrei von Borussia Dortmund.

Ob der VfL Bochum in der kommenden Saison in der Bundesliga oder eine Liga tiefer spielt, ist noch offen. Doch die Verantwortlichen planen im Hintergrund bereits fleißig am Kader der Zukunft. Am Donnerstagnachmittag machte der Revierklub dabei den nächsten Neuzugang offiziell: Von Borussia Dortmund kommt Felix Passlack zum VfL und unterschreibt an der Castroper Straße einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2025. Eine Ablöse kostet er den abstiegsbedrohten Bundesligisten nicht, weil sein Vertrag bei den Westfalen im Sommer ausläuft.

"Wir freuen uns, dass wir mit Felix Passlack ein Kind des Ruhrgebietes verpflichten konnten", wird Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL Bochum, zitiert: "Felix hat in jungen Jahren bereits in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt sowie Erfahrungen im Ausland sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er unsere Flexibilität und Qualität auf der Außenbahn mit seinen Fähigkeiten weiter steigern wird."

Für Passlack ist es die dritte Station in Deutschland. Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold aus dem Jahr 2015 startete bei Borussia Dortmund früh steil durch: Zwei deutschen Meisterschaften mit der U 17 des BVB folgten zwei mit der U 19 der Westfalen. Im zarten Alter von 17 Jahren gab Passlack im März 2016 sein Bundesliga-Debüt.

Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Felix Passlack

33 Bundesligaspiele für den BVB stehen in seiner Vita, dazu kam er insgesamt zehnmal in der Champions League für den aktuellen Bundesliga-Zweiten zum Zug. Bei einem Zwischenstopp in Hoffenheim in der Saison 2017/18 kamen zwei Bundesliga- und zwei Europa-League-Auftritte hinzu. Bei Norwich City (2018/19, Aufstieg in die Premier League) und Fortuna Sittard (25 Einsätze, zwei Tore) sammelte Passlack auch internationale Erfahrung. Mit dem BVB gewann er zweimal den DFB-Pokal.

"Ich freue mich, dass es mit dem VfL geklappt hat", gibt Passlack zu: "Die Verantwortlichen in Bochum haben sich sehr um mich bemüht, mir die sportliche Perspektive aufgezeigt. Deshalb habe ich mich auch schon frühzeitig für den VfL entschieden. Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war - möglichst in der Bundesliga."