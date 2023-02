Kimmichs bewegende Worte an Lobinger - Leipzig spielt mit Trauerflor

Nach dem Tod von Tim Lobinger herrscht große Bestürzung. RB Leipzig gedenkt seinem früheren Trainer mit Trauerflor, und Joshua Kimmich, der eine ganz besondere Beziehung zu Lobinger pflegte, verabschiedet sich emotional.

Lobinger, der am Donnerstag einem schweren Krebsleiden erlag, war nicht nur ein erstklassiger Stabhochspringer, sondern eben auch Athletiktrainer nach seiner aktiven Karriere. In dieser Funktion arbeitete er von 2012 bis 2016 auch bei RB Leipzig. Deswegen wird das Team von Marco Rose auch mit einem Trauerflor beim Spiel in Wolfsburg auflaufen.

"Wir sind alle sehr traurig und betroffen. Wir drücken der Familie unser tiefes Mitgefühl aus und wünschen ihr viel Kraft. Das Wichtigste aber ist, dass die Familie jetzt zur Ruhe kommt", sagte der Leipziger Trainer Marco Rose am Freitag.

Kimmich: "Das hat schlussendlich sogar meine Karriere gerettet"

In Leipzig fanden auch Joshua Kimmich und Lobinger zueinander. Im Interview mit dem kicker berichtete Kimmich, der von 2013 bis 2015 für RB spielte, 2020: "Gerade in meiner Jugend, zwischen meinem 14. und 18., 19. Lebensjahr, nahm ich an keinem Training schmerzfrei teil. Damals hatte ich mit meinem Schambein zu kämpfen, bis ich bei RB Leipzig nach meiner Verpflichtung für drei, vier Monate komplett rausgenommen wurde. Das hat schlussendlich, glaube ich, sogar meine Karriere gerettet, weil ich da wirklich die Basis geschaffen habe mit sehr guten Physiotherapeuten wie Alexander Sekora und einem sehr guten Athletiktrainer, Tim Lobinger. Ich schaffte es dort, meinen Körper anders wahrzunehmen."

Kimmich: "Ich habe immer zu dir aufgesehen"

Seitdem pflegten die beiden eine freundschaftliche Beziehung, die auch in München Fortbestand hatte. Umso größer die Trauer bei Kimmich. "Ich habe dich mehr bewundert als jeden anderen. Ich habe immer zu dir aufgesehen, weil du in allen Bereichen des Lebens eine Inspiration und ein Vorbild für mich bist", schrieb Kimmich am Freitag auf Instagram.

"Jede einzelne Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit lässt mich nicht nur lächeln, sondern macht mich von ganzem Herzen glücklich. Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Deine Werte werden mich immer prägen und begleiten. Du wirst immer da sein!", schrieb Kimmich weiter.

Kimmich verpasst Bayern-Training

Nach dem Tod seines Freundes verpasste Kimmich am Donnerstag auch das Training der Bayern. "Josh hatte eine extrem enge Bindung zu ihm und gestern deswegen gefehlt", bestätigte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag. "Wir werden sehen, wie es ihm heute geht."