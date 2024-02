Kimmich und Upamecano: Wiederholt sich Tuchel?

Vor dem Topspiel in Leverkusen stehen zahlreiche Personalien beim FC Bayern im Fokus. Wer wird fit? Und wer darf spielen?

Der Großteil der Bayern-Profis durfte an diesem Montag noch einmal durchschnaufen. Zwei freie Tage verordnete Thomas Tuchel seiner Mannschaft nach dem mühsamen Sieg gegen Mönchengladbach (3:1), um dann am Dienstag die Vorbereitung auf das alles überstrahlende Topspiel in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufzunehmen.

Doch während Harry Kane und Co. den Sonnenschein in München genießen konnten, arbeiteten zuletzt verletzte Spieler an der Säbener Straße an ihrem Comeback. Joshua Kimmich trat genauso gegen den Ball wie Dayot Upamecano, der bereits vergangene Woche nach seinem gegen Union Berlin (1:0) erlittenen Muskelfaserriss wieder ins Lauftraining eingestiegen war.

Im gleichen Spiel hatte sich Kimmich Ende Januar kurz vor Schluss an der Schulter verletzt und anschließend die Begegnungen in Augsburg (3:2) und gegen Gladbach verpasst. Wird der Mittelfeldspieler rechtzeitig fit für die Partie bei Spitzenreiter Bayer? Würde er dann gleich zurückkehren in die Startelf? Und wer müsste weichen?

Fragen, die Trainer Tuchel vermutlich erst final am Samstagvormittag beantworten kann. Für den 50-Jährigen ist es ohnehin das x-te Mal in dieser Saison, dass er kurzfristig umplanen könnte oder muss. Allein in den letzten drei Bundesliga-Spielen verletzte sich jeweils mindestens ein Bayern-Spieler, zuletzt erwischte es gegen Gladbach Alphonso Davies, der wegen einer Innenbandzerrung ein paar Wochen aussetzen muss.

Für das zentrale Mittelfeld bleiben vorerst nur Pavlovic und Goretzka

Seinen Platz auf der linken Abwehrseite wird Raphael Guerreiro einnehmen, was bedeutet, dass für das zentrale Mittelfeld vorerst nur Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka bleiben. Das Duo hat seine Sache zuletzt solide gemacht, Youngster Pavlovic gar zweimal als wichtiger Torschütze geglänzt. Immerhin wird Tuchel so wohl nicht zur Risiko-Wiederholung in einem Topspiel gezwungen.

Als die Münchner Anfang November zu Gast waren in Dortmund, wusste der Trainer am Tag vor dem Spiel noch nicht, ob Goretzka (Mittelhandbruch) und Upamecano (Muskelverletzung im Oberschenkel) zur Verfügung stehen würden, den Bayern fehlten damals Kimmich (Rotsperre) und Matthijs de Ligt (Innenbandteilriss). Letztlich ging Tuchel ins Risiko, warf sowohl Upamecano (Tor zum 1:0, kicker-Note 1,5) als auch Goretzka (Note 2) rein und wurde belohnt mit einem 4:0-Sieg.

Geht Tuchel mit Upamecano ins Risiko?

Dieses Mal stünden als Alternative für Upamecano der zuletzt sicher wirkende Winter-Neuzugang Eric Dier neben dem langsam wieder souveräner werdenden de Ligt bereit. Ob Tuchel hier das Risiko mit dem chronisch anfälligen Upamecano eingeht? Und im Mittelfeld, wenn Kimmich in einem Zweikampf unglücklich erwischt würde? So oder so dürfte der Coach beide etatmäßigen Stammspieler gerne zurückbegrüßen im Aufgebot - in welcher Form auch immer.