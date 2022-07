Kimmich könnte zweimal in Lewandowskis Fußstapfen treten

Durch den Abschied von Robert Lewandowski gibt es zwei vakante Posten beim FC Bayern. Joshua Kimmich, der längst zu den Führungsspielern beim FCB gehört, bietet sich dafür an.

Von Bayerns USA-Reise aus Green Bay (Wisconsin) berichtet Georg Holzner

Mit Robert Lewandowski verließ den FC Bayern nicht nur die Torgarantie der vergangenen Jahre, es ging auch ein Führungsspieler. Der Weltfußballer war nach Kapitän Manuel Neuer und dessen Vize Thomas Müller der Vertreter dieses Duos, der dritte Mannschaftsführer sozusagen.

Diesen Posten könnte künftig Joshua Kimmich übernehmen, der, wie er selbst sagt, "noch gar nicht darüber nachgedacht" habe. Ihm sei lediglich "aufgefallen, dass ich mit Kingsley Coman und Sven Ulreich am drittlängsten im Verein bin". Das hätte er vor sieben Jahren, als er zu den Münchnern wechselte, "auch nicht gedacht".

Gut möglich also, dass der Sechser in der auf dem Papier stehenden Hierarchie nun aufsteigt. Wenngleich Kimmich "gar nicht weiß, ob dieses Amt aktiv ernannt wird". Oder ob es sich nur im Fall der Fälle um eine Formalie handelt. Ohnehin klar ist: Der 26-Jährige gehört längst zu den Führungsspielern im Team; Trainer Julian Nagelsmann kommuniziert viel mit ihm, bezieht ihn häufig in die Detail-Planungen ein, spricht vieles mit dem Mittelfeldmann ab. Auch in die Kader-Überlegungen des Klubs war Kimmich zeitweise involviert.

Elfmeter? Kimmich: "Ich würde auf jeden Fall"

Und noch in einem anderen Punkt würde der Nationalspieler in die Fußstapfen von Lewandowski treten, sofern er denn gefragt werden sollte. Der Pole war Bayerns Elfmeterschütze Nummer 1. Auch diese Verantwortung wird künftig jemand anders übernehmen. "Ich würde auf jeden Fall", sagt Kimmich: "Aber wir haben noch ein paar andere. Vielleicht müssen wir da mal ein Shootout machen."

Den ersten Strafstoß hat Mané geschossen

Beim ersten Testspiel gegen D.C. United gab es bereits nach vier Minuten einen Strafstoß. Sadio Mané schnappte sich den Ball, ließ keinen Zweifel daran, dass er vom Punkt antreten wird. Er verwandelte. Kimmich stand da jedoch nicht auf dem Feld. Er kam erst zur zweiten Hälfte. Mal sehen, wer den nächsten Elfmeter schießen wird.