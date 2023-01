Kimmich: "Die Motivation ist riesig, der Urlaub war zu lange"

Erstmals seit dem WM-Aus am 1. Dezember sprach Joshua Kimmich am Mittwoch öffentlich. In das sprichwörtliche Loch fiel er nicht, in das er unmittelbar nach dem 4:2 gegen Costa Rica glaubte zu fallen. Stattdessen gab sich der 27-Jährige gut erholt und motiviert.

Bayerns Joshua Kimmich sprintet voller Elan in die Restsaison. IMAGO/MIS