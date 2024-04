Kijewski verlässt Braunschweig

Nach zehn Jahren im Verein verlässt Defensivmann Niko Kijewski Eintracht Braunschweig. Das teilten die Löwen am Dienstag mit. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Wo Kijewski seine Laufbahn fortsetzt, ist noch offen. Der Abwehrspielr war 2014 vom VfL Osnabrück in die Jugend der Braunschweiger gewechselt, im April 2016 feierte er sein Debüt bei den Profis. Insgesamt kam er 48-mal in der 2. Bundesliga (kein Treffer) sowie 100-mal in der 3. Liga (zwei Tore) zum Einsatz.