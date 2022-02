Kiels "feste Größe" van den Bergh erhält neuen Vertrag

Routinier Johannes van den Bergh (35) bleibt der KSV Holstein Kiel erhalten.

Nach der Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Philipp Sander hat Kiel erneut Nägel mit Köpfen gemacht. Die KSV Holstein hat den Kontrakt von Linksverteidiger Johannes van den Bergh bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Der 35-Jährige, der in dieser Saison bis dato zehnmal zum Einsatz gekommen ist (kicker-Note 3,8) und eine Vorlage vorweisen kann, freut sich über die Neuigkeit. "Ich bin sehr dankbar, ein weiteres Jahr in Kiel bleiben zu dürfen. Ich habe mit der KSV tolle und sportlich erfolgreiche Jahre erlebt", so der seit August 2017 aktive Holstein-Akteur.

Van den Bergh "ein wichtiger Baustein"

Geschäftsführer Sport Uwe Stöver sagt zur Vertragsverlängerung: "Johannes van den Bergh ist mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seinen spielerischen Qualitäten eine feste Größe in unserem Team." Auch aufgrund des Verantwortungsbewusstseins des 1,83-Meter-Mannes ist Stöver sich sicher, "dass er in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein wird."