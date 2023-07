Kiels Becker fällt nach Syndesmoseanriss lange aus

Zweitligist Holstein Kiel muss in den kommenden Wochen auf Timo Becker verzichten.

Wie die KSV am Dienstag auf ihrer Website meldete, hat sich Becker im Training einen Anriss der Syndesmose zugezogen. Damit wird der 26-Jährige den Saisonstart verpassen.

Kiel eröffnet die kommende Zweitliga-Saison Ende Juli auswärts mit einem Nordduell mit Eintracht Braunschweig.

In der kicker-Rangliste "auffällig"

Der 26-jährige Defensivakteur Becker, zuvor auch schon für Rot-Weiss Essen, den FC Schalke 04 und Hansa Rostock aktiv, war im vergangenen Sommer nach Kiel gewechselt und bestritt seither 24 Ligaspiele für die KSV, in denen er neun Scorerpunkte sammeln konnte (drei Tore, sechs Assists, kicker-Notenschnitt 3,44). In der kicker-Rangliste "Außenbahn defensiv" kam er in diesem Sommer damit in die Kategorie "auffällig".