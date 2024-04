Kielkopfs Doppelfunktion in Nürnberg geht weiter

Felix Kielkopf wird über das Saisonende hinaus beim 1. FC Nürnberg bleiben. Der 27-jährige Torwart, der 2019 vom FV Illertissen kam, ist bei den Mittelfranken nicht nur Ersatzkeeper der U 23, sondern im Nachwuchsleistungszentrum auch Torwarttrainer. Beide Rollen wird Kielkopf auch zukünftig bekleiden. NLZ-Leiter Michael Wiesinger lässt sich auf der Club-Homepage folgendermaßen über Kielkopf zitieren: "Neben seiner Zuverlässigkeit als Ersatztorhüter der U 23 ist er mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Torwarttrainerteams im NLZ. Dieses Amt übt er gleichermaßen engagiert aus." Der Keeper lässt in seinen Worten Tatendrang durchblicken: "Ich habe richtig Bock darauf, auch in der kommenden Zeit für den 1. FC Nürnberg weiter zu machen. Der Verein hat ein großes Standing in Deutschland, und ich bin überglücklich, hier als Spieler und Trainer weiter arbeiten zu dürfen."