Kiel strebt erneute Rothe-Leihe an

Dass Holstein Kiel in der Bundesliga starten wird, steht bereits fest. Offen ist nur noch die Frage nach der Zweitligameisterschaft - und der Zukunft von Tom Rothe. Der 19-jährige Linksverteidiger absolvierte 32 der bisher 33 möglichen Einsätze in der Liga und könnte auch eine Etage höher das Potenzial zum Stammspieler haben. Ausdrücklich erwünscht ist deshalb eine Weiterbeschäftigung des BVB-Eigengewächses. Gerne in Form eines erneuten Leihgeschäfts.