Kiel befördert Wolf zum Profi: "Glücklich und stolz"

Erst gegen Saisonende feierte Lucas Wolf sein Zweitliga-Debüt für Kiel, nun wird der 20-Jährige auch seine nächsten Schritte bei der KSV Holstein machen.

Wie Kiel am Montagnachmittag mitteilte, hat der Mittelfeldspieler seine Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag gesetzt. Dieser hat eine Laufzeit über zwei Jahre bis Juni 2024.

"Es freut uns sehr, mit Lucas Wolf einen weiteren jungen, talentierten Spieler in den Profi-Kader aufzunehmen, der aus unserem eigenen Nachwuchs stammt", erklärte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. „Er hat in dieser Saison schon in der Regionalliga bewiesen, wieviel Potenzial in ihm steckt.

"Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, nun den nächsten Schritt hier bei Holstein gehen zu können. Das spürbare Vertrauen der Verantwortlichen gegenüber uns jungen Spielern hat mir die Entscheidung nicht schwer gemacht", wird Wolf auf der KSV-Website zitiert. Wolf durchlief bei der KSV Holstein sämtliche Nachwuchsteams - mit Ausnahme der Spielzeit 2020/21. in der er an den damaligen Drittligisten VfB Lübeck ausgeliehen war. In dieser Saison kam er für die Zweitvertretung der Kieler in der Regionalliga Nord auf 25 Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen. Seit Winter war er dann ständiger Gast im Training der Kieler, am Saisonende durfte er beim 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg sein Zweitligadebüt feiern, als er in der 72. Minute eingewechselt wurde. Auch zum Abschluss beim 1:3 in Sandhausen wurde er kurz vor Schluss eingewechselt.