Kickers Offenbach rückt Ulm auf die Pelle - FSV Frankfurt dreht Partie in Walldorf

22. Spieltag in der Regionalliga Südwest: Am Freitagabend konnte Kickers Offenbach dank des 2:1-Sieges gegen Freiberg zumindest vorübergehend auf Primus Ulm verkürzen. Zeitgleich feierte auch der FSV Frankfurt einen knappen Sieg in Walldorf.

Kickers Offenbach will am Freitagabend den Druck auf Primus Ulm erhöhen. IMAGO/Eibner

Offenbach ringt Freiberg nieder

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der Auftakt in die Frühjahresrunde ist Kickers Offenbach geglückt. Am Freitagabend schlug die Mannschaft von Ersan Parlatan den SGV Freiberg, wenn auch mit großer Mühe, verdient mit 2:1. Der Aufsteiger verkaufte sich am Bieberer Berg lange teuer und legte einen Traumstart hin. Bereits in der 2. Spielminute donnerte Tomic den Ball aus rund 25 Metern an den Querbalken, den Abpraller nickte Özkaya in die Maschen. Im Stile einer Spitzenmannschaft ließ die Antwort der Hausherren aber nicht lange auf sich warten. Nur wenige Zeigerumdrehungen später bediente Moreno Giesel den im Zentrum lauernden Bozic, der seiner Mannschaft sehenswert per Flugkopfball den Ausgleich bescherte (6.). Auch nach dem 1:1 drückte der OFC auf das Gaspedal, setzte die Gäste immer wieder früh unter Druck, verpasste es aber aufgrund fehlender Präzision immer wieder, sich wirklich gefährliche Torraumszenen herauszuspielen. Es war also eine Geduldsprobe, die Offenbach an diesem Abend zu meistern hatte. Nach genau einer Stunde war es dann aber soweit. Nach einer kurz ausgeführten Ecke wurde Bozic im Strafraum von den Beinen geholt, Jopek trat an und verwandelte sicher (60.). Mit knapper Führung im Rücken verteidigte der OFC leidenschaftlich, brachte die vollen drei Punkte ins Ziel und hält damit den Druck auf Ligaprimus SSV Ulm weiter hoch.

FSV Frankfurt jubelt spät

In der zweiten Freitagspartie hatte der FC-Astoria Walldorf den FSV Frankfurt zu Gast. Der FC-Astoria hatte sich dank zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen vor der Winterpause deutlich von der Gefahrenzone distanziert. Gegen den FSV Frankfurt ging die Mannschaft von Tim Görner nun aber wieder mal leer aus. Ein verwandelter Foulelfmeter von Carl zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung nach rund einer Stunde war letztlich nicht genug, um die Frankfurter in die Knie zu zwingen. Diese schlugen in der Schlussphase gnadenlos zurück und ließen das Pendel dank der Treffer von Müller (70.) und Weißmann (82.) kurz vor Schluss doch noch zu ihren Gunsten aussschlagen.

Topspiel in Homburg

Am Samstag ist der SSV Ulm im Einsatz. Der Tabellenführer ließ vergangenes Wochenende in Worms unerwartet Federn, kam gegen den Aufsteiger nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Konkurrenz lauert auf weitere Ausrutscher. Am Samstag reist die TSG Hoffenheim II, die nach zwei Unentschieden gegen Stuttgart II und Kassel sicherlich noch Potenzial nach oben hat, ins Donaustadion.

Ebenfalls keine einfache Aufgabe wartet auf den FC Homburg. Die Wenzel-Elf schlug vergangenen Samstag Ahlen, nun wartet zuhause die TSG Balingen zum Topspiel Zweiter gegen Vierter. Balingen musste Rang zwei nach dem 0:0 in Fulda zuletzt räumen, freut sich nun aber auf das Spitzenspiel. "Wir wollen spielen, wie wir das immer machen und da sein, wenn wir unsere Chancen kriegen", so Balingens Trainer Martin Braun gegenüber dem "Schwarzwälder Boten". Wichtig sei: "Eine gute Mischung zwischen Offensive und Stabilität."

Mit dem TSV Steinbach Haiger macht sich noch ein weiterer Klub Hoffnungen auf die Meisterschaft. Acht Zähler liegt die Bieler-Truppe derzeit noch hinter Ulm, kann aber im Nachholspiel gegen Bahlingen am Mittwoch theoretisch auf fünf Zähler verkürzen. Zuvor heißt der Gegner am Samstag aber erst einmal Wormatia Worms. Und dass die Mannschaft von Peter Tretter anderen ein Bein stellen kann, bewies sie, wie bereits erwähnt, unlängst gegen den Spitzenreiter. Zudem stecken die Wormser tief im Abstiegskampf, nur zwei Punkte trennen die Nibelungenstädter von den Schleudersitzen. Jeder Punkt ist goldwert.

Der Abstiegskampf ist auch auf anderen Plätzen das beherrschende Thema. Nicht aber in Kassel, wo der Kellerkrimi zwischen den Löwen und dem VfR Aalen ausfällt.

Aus Sorge, den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen schon frühzeitig komplett zu verlieren, trennte sich der SV Eintracht Trier zu Wochenbeginn von Cheftrainer Josef Cinar. Der SVE liegt mit nur 13 Zählern bereits vier hinter den rettenden Rängen, die man freilich unbedingt erreichen will. Cinar trauten die Verantwortlichen eine Wende nicht mehr zu. Neuer Trainer ist Andreas Zimmermann, der bereits am Donnerstag das erste Trainer leitete.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz plagen indes keinerlei Abstiegssorgen. Die Osthessen sind am Samstag zu Gast beim Bahlinger SC, der ebenfalls im gesicherten Mittelfeld liegt.

Die einzige Sonntagspartie begleiten hingen wieder Abstiegsängste. Schlusslicht RW Koblenz ist beim VfB Stuttgart II angesichts eines Sechs-Punkte-Rückstands ans rettende Ufer zum Siegen verdammt.