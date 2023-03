Zimmermann übernimmt: Eintracht Trier präsentiert Cinar-Nachfolger

Drei Tage nach der Trennung von Josef Cinar hat der SV Eintracht Trier einen Nachfolger für den 45-Jährigen präsentiert. Andreas Zimmermann soll die Wende einleiten.

Der SV Eintracht Trier hat seinen Trainerposten wenige Tage nach der Trennung von Josef Cinar neu besetzt. "Wir haben uns zunächst grundsätzlich die Frage gestellt, welches Profil ein neuer Trainer mitbringen sollte, um erfolgreich Fußball mit Eintracht-Trier zu spielen. Und Erfolg bedeutet in unserer aktuellen Situation den Klassenerhalt zu schaffen - nur darum wird es in dieser Saison gehen", erklärt Vorstandsmitglied Ingo Berens die Suche. Fündig ist der SVE bei Andreas Zimmermann geworden, der zuletzt bis Ende November bei Rot Weiss Ahlen unter Vertrag stand. "Wir sind uns sicher, dass Andreas die wichtige Position als Cheftrainer sehr gut ausführen wird. Er hat uns in den gemeinsam Gesprächen total überzeugt", so Berens weiter.

Auch den 53-jährigen Ex-Profi (105 Zweitliga-Spiele für Hertha BSC und Ahlen) haben die gemeinsamen Gespräche überzeugt. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super und es hat von Sekunde eins an alles gepasst. Ich bin mir sicher, wenn wir alle zusammen alles raushauen, werden wir unsere Ziele erreichen", so Zimmermann, der bereits am Donnerstag sein erstes Training leiten und auch beim Spiel am Samstag in Mainz an der Seitenlinie stehen wird. Zimmermanns Kontrakt gilt vorerst bis Ende Juni 2024.