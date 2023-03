Doppelpack Gösweiner: Homburg kommt gegen Balingen spät zurück

Die TSG Balingen ist wohl das Überraschungsteam der Saison in der Regionalliga Südwest - und beinahe hätte es im Top-Spiel beim FC Homburg die nächste Überraschung gegeben. Bis kurz vor Schluss führten die Gäste mit 2:0, dann aber kam ein Homburger Joker.

Beim FC Homburg setzte Coach Timo Wenzel auf eine Änderung im Vergleich zum jüngsten Auswärtssieg in Aalen. Perdedaj, zuletzt gesperrt, startete für Philipp Hofmann, der gar nicht im Kader stand. Bei der TSG Balingen, zuletzt mit einem torlosen Remis in Fulda, nahm Trainer Martin Braun ganze fünf Wechsel vor: Meiser und Vegelin saßen auf der Bank, der gesperrte Eisele fehlte ebenso im Kader wie Kuhn und Vogler (krank). Dafür standen Wörhle, Seeger, Müller, Foelsch und Ferdinand von Beginn an auf dem Feld.

Homburg kam besser in die Partie, hatte durch Eisele, der an Keeper Binanzer (6.), sowie Mendler, der an der Präzision scheiterte (9.), die ersten Chancen. Dann trat aber auch der Gast offensiv in Erscheinung und ging prompt mit 1:0 in Führung: Akkaya kam über links, bediente Ferdinand, der Keeper Salfeld mit einem Heber überwand - Hoffmann kam mit seiner Rettungsversuch nicht mehr ran (16.).

Auch in Folge hatte die Heimelf das Ballbesitzplus, erneut aber war es der Gast, der stach: Wöhrle jagte nach einem Angriff einen Ball aus dem Rückraum zum 2:0 in den Winkel (28.) - in Sachen Effizienz war es bis dahin ein Sahnetag für die TSG. Die Homburger allerdings ließen sich nicht demoralisieren, versuchten weiterhin, die Lücke im disziplinierten Abwehrverbund der TSG zu finden. Gelegenheiten gab es durch Eisele (35.) und Ardestani (39.); entweder aber war TSG-Keeper Binanzer oder ein Abwehrbein zur Stelle. Auf der Gegenseite verhinderte Salfeld gegen Seeger den dritten Gegentreffer (45.). So blieb es beim 2:0 zur Pause.

Gösweiner kommt und sticht

Auch nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild: Homburg hatte zwar zumeist den Ball, Balingen aber die defensive Ordnung, um der Heimelf damit nicht all zu viel zu ermöglichen. Die vielen langen Bälle und Hereingaben des FCH waren kein Problem für die Hintermannschaft der TSG; stets war zumindest ein Abwehrbein dazwischen.

Und auf der Gegenseite? Setzte Balingen immer wieder Nadelstiche, so etwa Viventi, der frei vor Keeper Salfeld zunächst nur den Pfosten traf und kurz darauf aus kurzer Distanz zu hoch zielte (73.). Weil die Entscheidung damit vertagt wurde, blieb es spannend, auch weil der eingewechselte Gösweiner auf Homburger Seite für Betrieb sorgte. Zunächst wurde sein Anschlusstreffer aufgrund eines Offensivfouls noch kassiert (74.), dann aber köpfte er eine Mendler-Flanke aus dem Halbfeld am langen Pfosten stehend zum 1:2 in die Maschen (83.).

Weil gleich darauf Vochatzer auf Seiten der TSG mit der Ampelkarte vom Feld musste (84.), startete die Heimelf die Schlussoffensive mit einem Mann mehr auf dem Feld. Und erneut war es Gösweiner, der, diesmal von Plattenhardt per Flanke bedient, per Kopfball das umjubelte 2:2 herstellte (87.). In Folge wollte die Heimelf den Siegtreffer, der aber nicht mehr fiel. Einen vermeintlichen Handelfmeter forderte der FCH vergeblich.

Mit der Punkteteilung wächst der Rückstand beider Teams auf Spitzenreiter SSV Ulm weiter an. Der FC Homburg, der den zweiten Platz an diesem Wochenende an Kickers Offenbach abgeben musste, tritt am kommenden Samstag ab 14 Uhr bei der SG Barockstadt an; die TSG Balingen, weiter auf Rang vier, empfängt zeitgleich Hessen Kassel.