Kickers Offenbach degradiert vor Steinbach-Spiel mehrere Spieler

Vor dem Derby gegen den TSV Steinbach Haiger sorgt die Degradierung mehrerer Spieler, die aus dem Kreis der ersten Mannschaft ausgeschlossen wurden, bei Kickers Offenbach für Unruhe.

Nach zwei Niederlagen gegen Freiberg und Homburg ist der TSV Steinbach Haiger von der Tabellenspitze zurück ins Mittelfeld des Tableaus geschwemmt worden. Für einen Rückfall in alte Muster sorgen die Rückschläge aber keineswegs, es wirkt viel mehr wie der Anfang einer neuen Zeitrechnung, die im Hessen-Derby gegen Kickers Offenbach gleich mal ausgetestet werden soll. Vor allem im ersten Durchgang gegen Homburg sprühte die Mannschaft von Trainer Pascal Bieler vor Spielfreude. Was fehlte waren die Tore und - wie schon oft - ein Stürmer. Weder Arif Güclü noch Nicolas Wähling kommen so richtig ins Rollen. So wird es gegen den OFC einmal mehr auf Flügelspieler Serkan Firat ankommen. Der Aktivposten der Mittelhessen trifft mit den Offenbachern auf seinen Ex-Verein. Funktioniert dann noch Jonas Singer auf der Gegenseite, ist Spektakel vorprogrammiert. Spektakel, das der TSV nutzen will, um auch den dritten Vergleich in Folge gegen die Kickers für sich zu entscheiden.

Unruhe in Offenbach

20 Akteure dürfen die Trainer der Regionalligisten in ihren Spieltagskader berufen. Christian Neidhart, Coach der Offenbacher Kickers, könnte am gegen den TSV Steinbach Haiger in die Verlegenheit kommen, gar nicht so viele benennen zu können. Denn der ewig ambitionierte, als Tabellenzehnter aber arg strauchelnde OFC hat sich in dieser Woche selbst dezimiert.

In Christian Derflinger, Mike Feigenspan und Julian Albrecht wurde drei Profis mitgeteilt, dass sie nur noch in der zweiten Mannschaft, die in der Gruppenliga Frankfurt Ost spielt, mittrainieren dürfen. Auch Noah Vuko gehört nicht mehr dem Profikader an, was aber eher Leistungsgründe hat. "Das behandeln wir intern", sagte Sport-Geschäftsführer Christian Hock, angesprochen auf die Hintergründe der Maßnahme: "Wir haben vor der Saison klare Regeln aufgestellt, lange genug die Hand schützend über die Spieler und die Mannschaft gehalten." Neidhart und Hock waren nach dem enttäuschenden Auftritt beim 1:3 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 II zur Überzeugung gekommen, eindeutigere Signale senden zu müssen. Weil in Kapitän Maximilian Rossmann und Sascha Korb zwei Akteure langfristig verletzt fehlen, Irwin Pfeiffer und Damjan Balic noch Trainingsrückstand haben, stehen Neidhart von ursprünglich 30 Kadermitgliedern nur noch 22 zur Verfügung. Weil zudem eine Grippewelle grassiert und Maximilian Engl und Rafael Garcia schon lange wissen, dass sie keine Perspektive haben, dünnt sich die Auswahl nochmals aus. "Wir ziehen das jetzt durch. Hier muss ein anderer Zug reinkommen", sagte Neidhart. "Man kann ohnehin nur fünfmal wechseln", meinte Hock.

Die weiteren Partien

Gleich sieben Mannschaften kämpfen aktuell um die Tabellenspitze in der Regionalliga Südwest. Besagten siebten Rang und den Platz an der Sonne trennen gerade einmal vier Zähler. Mit dem TSV Steinbach (zuhause gegen Kickers Offenbach), dem SGV Freiberg (auswärts in Aalen) und Eintracht Frankfurt II (zuhause gegen den FCA Walldorf) können am Samstag drei Teams Druck auf die Tabellenspitze ausüben.

Gänzlich andere Vorzeichen begleiten die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 II und der TuS Koblenz. Die 05-Reserve will dabei mit Interimscoach Meikel Schönweitz an der Seitenlinie den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren und Kellerkind Koblenz auf Abstand halten. Auch das Aufeinandertreffen von Hessen Kassel und der TSG Balingen fällt unter die Kategorie Kellerduell. Schlusslicht Schott Mainz ist angesichts von sieben sieglosen Partien in Serie zum Punkten verdammt.

Mit zwei absoluten Kracherpartien schließt der 17. Spieltag dann schließlich seine Pforten. Das Spitzenquartett steht sich dabei in direkten Duellen gegenüber. Spitzenreiter Stuttgarter Kickers bekommt es mit dem DFB-Pokalschreck FC 08 Homburg zu tun. Im Duell der Profi-Reserven stehen sich Top-Verfolger Hoffenheim II und der Tabellenvierte VfB Stuttgart II gegenüber. Außerdem im Einsatz ist die SG Barockstadt im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt.