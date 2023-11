Unabhängig von Siewert: Schönweitz keine Dauerlösung in der U 23

Wie geht es auf den Trainerpositionen beim FSV Mainz 05 weiter? Für die Bundesligamannschaft scheint mit Jan Siewert zumindest eine gute Interimslösung gefunden worden zu sein. Gleichzeitig reißt der Headcoach damit jedoch eine Lücke in der U 23 auf, die vorerst, aber nicht dauerhaft von Meikel Schönweitz geschlossen werden soll.

"Glückwunsch an meine Jungs", sagte Jan Siewert, als er am TV-Mikrofon auf den 3:1-Sieg des FSV Mainz 05 II bei Kickers Offenbach angesprochen wurde. Die Spieler der U 23 waren und sind seine Jungs, seit Beginn der vorigen Saison. Der 41-Jährige kam 2020 als Junioren-Cheftrainer ins Nachwuchsleistungszentrum am Mainzer Bruchweg. Er sprang, seinem Wunsch entsprechend, wieder eine Mannschaft fest zu übernehmen, in die Bresche, als Vorgänger Bartosch Gaul mitten in der Saison-Vorbereitung zu Gornik Zabrze wechselte. Und gleich zweimal, als beim Bundesliga-Team der Trainerposten vakant wurde.

Siewerts erster Einsatz im Januar 2021 war auf ein Spiel beschränkt, das war von vornherein klar. Bo Svensson war im Anmarsch. Wesentlich weniger klar ist, wie es nach dem Rückzug des Dänen vom Chefsessel der ersten Mannschaft weitergeht. Die Verantwortlichen, ob Sportvorstand Christian Heidel oder Sportdirektor Martin Schmidt, lassen diese Frage offen. Siewerts Bewerbungsschreiben war mit dem 2:0-Sieg gegen Leipzig hervorragend. Schon im Januar 2021 spielten die Mainzer zumindest eine Halbzeit lang gegen die Bayern (2:5) wie verwandelt, im positiven Sinne. Eine Mannschaft schnell zu erreichen, zu begeistern, schafft Siewert mit seiner Mischung aus fachlicher Expertise und ansteckender Authentizität.

Der FSV grübelt noch

Was wiederum die Frage aufwirft, wie es in der U 23 weitergeht. Siewert könnte, nach Namen wie Klopp, Tuchel oder Svensson, die Liste erfolgreicher interner Aufrücker verlängern. Heidel und Schmidt unterstreichen die Qualität des Fußballlehrers, der Sportdirektor bescheinigt ihm ein "großer Kandidat" zu sein. Dass einstweilen Meikel Schönweitz das Zepter bei der U 23 übernommen hat, untermauert, dass man im Klub noch über den richtigen weiteren Weg grübelt. Der 43-Jährige kehrte in diesem Sommer als Direktor Fußballentwicklung zum FSV zurück, wo er bis 2014 U-17-Trainer war, ehe es für neun Jahre in unterschiedlichen Funktionen zum DFB-Nachwuchs ging.

Für die Dauer, stellt Schönweitz klar, ist diese Konstellation nicht ausgelegt. Aber sie bietet dem Klub die Möglichkeit, in Ruhe zu grübeln. Die Schrittfolge scheint klar: Bekommt Siewert den Erstliga-Posten, kommt ein neuer U-23-Trainer. Womöglich intern, U-19-Chefcoach Benjamin Hoffmann drängt sich nach dem Gewinn der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft als Lösung auf. Womöglich auch extern. Ansonsten kehrt Siewert zur U 23 zurück, zu "seinen Jungs".