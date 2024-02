Khedira: "Jeder ordnet sich wieder ein Stück mehr unter"

Die Punkteausbeute von Union Berlin in der Rückrunde kann sich sehen lassen. Rani Khedira erklärt den Unterschied zur Hinrunde.

In der Rückrundentabelle steht Union Berlin aktuell auf dem fünften Platz - noch vor dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Die Eisernen befinden sich auf dem aufsteigenden Ast und erinnern aktuell ein wenig an die Mannschaft aus der Vorsaison. "Wir treten schon mehr als Einheit auf. Jeder ordnet sich wieder ein Stück mehr unter - unter dem Erfolg, unter der Mannschaft", betonte Rani Khedira.

Der Vize-Kapitän ergänzte zudem noch: "Jeder gibt alles, wir agieren sehr diszipliniert. Und nach vorne sind wir auch effizient. Die Chancen, die wir haben, nutzen wir aktuell eigentlich auch."

Auch wenn die Berliner noch nicht vollends überzeugen, sieht die Punkteausbeute mehr als vernünftig aus. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem momentan Köln rangiert, beträgt acht Zähler. Dennoch mahnt Leader Christopher Trimmel: "Man darf sich nicht sicher sein. Unsere Mentalität ist sowieso so, dass wir nicht glauben, dass wir jetzt durch sind. Wir ackern und kämpfen weiter um jeden Punkt. Wir müssen unsere Arbeit machen."

Bjelica: "Momentan geht alles in die richtige Richtung"

In die gleiche Kerbe schlug auch Trainer Nenad Bjelica: "Wir sind dort, wo wir sind, weil wir gut gepunktet haben. Momentan geht alles in die richtige Richtung. Wir müssen aber fokussiert weiterarbeiten." Vor allem mit einem Blick auf die restlichen Spiele können die acht Zähler doch leicht trügerisch erscheinen. Denn die Großkaliber wie Spitzenreiter Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund sowie Bayern München kommen allesamt noch an die Alte Försterei.

Und trotzdem kann Union mit der bisherigen Rückrunde durchaus zufrieden sein. Die Hauptstädter haben noch einen langen Weg vor sich bis zum Klassenerhalt, aber die ersten großen Schritte wurden gemacht. Zwar gilt es noch an einigen Stellschrauben zu drehen, aber aktuell reichen die Leistungen aus, um nicht wieder in Abstiegsnot zu geraten. Nur wissen sie seit dieser Saison in Berlin-Köpenick eben auch, wie schnell es auch wieder in die andere Richtung gehen kann.