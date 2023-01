Khedira exklusiv: "So viel Spaß hatte ich in meiner Karriere noch nicht"

"Wenn du hier reinkommst, merkst du, dass die Fans wirklich besonders sind": Im kicker-Interview schwärmt Rani Khedira von der Chemie bei Union Berlin.

Aus Unions Trainingslager in Campoamor (Spanien) berichtet Jannis Klimburg

Rani Khedira ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Doch gerade in der laufenden Spielzeit hat der 28-Jährige einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der Vizekapitän wird für Union Berlin immer wichtiger. "So viel Spaß wie innerhalb der Mannschaft hatte ich in meiner Karriere bisher wirklich noch nicht", betonte er im Interview mit dem kicker (Donnerstagausgabe).

Khedira war zuvor für den VfB Stuttgart, RB Leipzig und den FC Augsburg aktiv. Nach anfänglicher Skepsis habe er verstanden, inwiefern sich Union von diesen Klubs unterscheidet. "Ich habe es eigentlich nicht gemocht, als ich damals die Interviews von den Spielern gesehen oder gelesen habe, in denen sie die Union-Fans immer wieder herausgehoben haben. Das macht gefühlt jeder. Aber wenn du hier reinkommst, merkst du, dass die Fans wirklich besonders sind", sagte der defensive Mittelfeldspieler und führte weiter aus: "Wenn dein Name bei der Aufstellung vorgelesen und mit Fußballgott verziert wird, macht das etwas mit dir."

Doch nicht nur die Anhänger seien besonders, sondern auch das gesamte Miteinander im Verein. "Nicht nur die Mannschaft ist eine Einheit, sondern der gesamte Klub. Alles ist sehr harmonisch", so Khedira, der auch die Mitarbeiter miteinbezieht: "Sie sind zum Großteil eingefleischte Union-Fans, das spürt man tagtäglich."

