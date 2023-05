Kerks Vertrag in Hannover wird nicht verlängert

Sebastian Kerk (29) wird nicht mehr für Hannover 96 auflaufen. Die Niedersachsen trennen sich vom Mittelfeldspieler.

Die Zeit des Sebastian Kerk in Hannover endet mit dem Mittelfeldduell gegen Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dies gab Hannover 96 am Mittwochabend bekannt. Kerk, der im Sommer 2021 vom VfL Osnabrück gekommen war, kommt für Hannover auf 51 Spiele - es wird keines hinzukommen: der auslaufende Vertrag des verletzten 29-Jährigen wird nicht verlängert.

"Vor allem auf das erste Jahr" ist Kerk stolz

Kerk selbst geht mit guten Erinnerungen: "Insgesamt blicke ich positiv auf die Zeit in Hannover zurück", sagt er auf der Klubwebsite. Der kreative Mittelfeldspieler räumt jedoch ein, dass er "vor allem auf das erste Jahr" stolz sei.

In seiner Premierensaison am Maschsee kam Kerk wettbewerbsübergreifend in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte elf Tore und legte fünf weitere auf. "Da waren schon tolle Spiele dabei, wenn ich zum Beispiel an unsere Pokalabende gegen Düsseldorf (3:0) und Gladbach (3:0) zurückdenke". Diese werde Kerk, der dabei je ein Tor schoss, "sicher nicht so bald vergessen".

Auch wegen einer Verletzung ging es bergab

Sportdirektor Markus Mann weiß ebenso zu schätzen, dass 'Kerki' vergangene Saison mit seinem linkem Fuß ("eine echte Waffe") überzeugt hatte. Diese Saison aber erzielte Kerk nur ein Tor - per Elfmeter beim 2:2 gegen St. Pauli am 2. Spieltag. Ansonsten blieb der ehemalige Freiburger und Nürnberger blass, trotz 17 Einsätzen verzeichnete er keine weiteren Torbeteiligungen.

Dazu kommt Kerks Verletzungsanfälligkeit, seit Ende März stand er aufgrund einer Entzündung im Sprunggelenk nicht mehr im Kader und wird dies nicht mehr tun, ganz fit scheint er noch nicht zu sein. "In dieser Saison lief es für ihn vor allem in der Rückrunde unglücklich", so Mann.

Immerhin: Kerk steht wieder auf dem Trainingsplatz und wird laut Mann "zur neuen Saison angreifen". Dafür wünscht ihm Hannover 96 "alles Gute" - beim Heimspiel gegen Kiel wird Kerk offiziell verabschiedet. Wohin sein Weg geht, ist unklar.