"Kenne Jalens Qualitäten bestens": Rehm freut sich auf Hawkins

Flügelflitzer Jalen Hawkins (22) wechselt ligaintern - von Ingolstadt nach Mannheim. Dort trifft er in Neu-Trainer Rüdiger Rehm auf einen alten Bekannten.

Seit Montagabend hat der SV Waldhof Mannheim einen neuen Cheftrainer: Rüdiger Rehm, der zuletzt den FC Ingolstadt trainierte, bei den Schanzern Ende Januar aber entlassen worden war. Was das mit Neuzugang Jalen Hawkins zu tun hat? Auch der 22-jährige Offensivspieler war zuletzt in Oberbayern aktiv - auch unter Rehm.

"Ich kenne Jalens Qualitäten bestens aus unserer gemeinsamen Zeit in Ingolstadt. Seine hohe Geschwindigkeit wird unser Offensivspiel beleben. Ihm wird der der Schritt nach Mannheim sehr guttun", sagte Rehm am Dienstag zur Neuverpflichtung von Hawkins. Inwieweit der 44-jährige Trainer bereits am Transfer beteiligt war, ist indes nicht bekannt.

Ausgebildet am Bayern-Campus

Hawkins bringt die Erfahrung aus 44 Drittliga-Einsätzen mit nach Mannheim - 35 für den FCI, neun für den 1. FC Saarbrücken, an den er ein halbes Jahr ausgeliehen war. Zusätzlich stand der pfeilschnelle Flügelspieler sechsmal in der 2. Bundesliga für die Schanzer auf dem Rasen. Ausgebildet wurde Hawkins unter anderem von 2015 bis 2018 in der Jugendakademie des FC Bayern München.

"Mit Jalen beschäftigen wir uns schon seit langer Zeit. Er bringt eine enorm hohe Geschwindigkeit mit in unser Spiel und wird die offensive Außenbahn beleben", ist sich Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SVW, sicher.

U-23-Regel erfüllt

In der kommenden Spielzeit fällt der Deutsch-Amerikaner zudem unter die U-23-Regel. "Nach Malwin Zok, Per Lockl und der Verlängerung mit Lucien Hawryluk haben wir jetzt frühzeitig in der Kaderplanung die Bedeutung der U-23-Regelung berücksichtigt", erklärte Schork.

Die Gespräche mit dem Geschäftsführer hätten ihn schnell davon überzeugt, ab der kommenden Saison für den SVW auflaufen zu wollen, sagte Hawkins und berichtete: "Gerade bei unserem Auswärtsspiel im März war ich wirklich sehr beeindruckt vom gesamten Umfeld des Vereins. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Qualitäten so schnell wie möglich weiterhelfen und freue mich sehr, meine zukünftigen Mannschaftskollegen kennenzulernen."

Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick