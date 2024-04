Kemna kehrt in die Niederlande zurück

Nach dann einer Saison beim SC Spelle-Venhaus wird Jip Kemna im Sommer in seine niederländische Heimat zurückkehren und für den Drittligisten HHC Hardenberg spielen. Im Trikot des SCSV erzielte der 26-jährige Angreifer bisher 7 Tore in 26 Regionalliga-Einsätzen und ist damit der beste Torschütze von Spelle in der laufenden Saison.