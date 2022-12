Keller: "Wir arbeiten auf jeden Fall daran"

Dass es nicht leicht werden würde mit der Suche nach einem neuen Stürmer, ist Christian Keller schon länger bewusst. Der Geschäftsführer des 1. FC Köln bewegt sich auf einem Markt, "der", so Keller, "kleiner ist als im Sommer, mit deutlich schwierigeren Rahmenbedingungen."

Das Profil ist klar umrissen. Der Ausfall von Florian Dietz (Kreuzbandriss) hinterlässt eine Lücke, die geschlossen werden soll. Also ergibt sich dies: "Wir suchen im besten Fall einen groß gewachsenen Stürmer." Als Zielspieler steht momentan für die restliche Saison lediglich Steffen Tigges zur Verfügung, der mit wechselnden Leistungen aufwartete und nicht die erhoffte Effizienz brachte.

Wir halten also Ausschau nach einem Strafraumstürmer mit einer gewissen körperlichen Präsenz. Christian Keller

"Wir halten also Ausschau nach einem Strafraumstürmer mit einer gewissen körperlichen Präsenz", sagt Keller und ergänzt: "Aber vielleicht wird es auch ein mitspielender Stürmer. Oder wir machen nichts, das könnte auch sein. Wir arbeiten auf jeden Fall daran."

Was widersprüchlich klingt, ist der finanziellen und personellen Situation geschuldet. Diese Einstellung - lieber nichts zu machen als etwas, wovon man nicht restlos überzeugt ist - steht beim FC gleichberechtigt mit einer Verpflichtung auf der Agenda. Das Budget ist schmal, je nach Investition (Vertragsdauer, Kaufoption) ginge eine Verpflichtung jetzt auf Kosten eines Neueinkaufs im Sommer. Da muss alles passen, vom Preis bis zum Profil.

Mitentscheidend für die Verpflichtung ist auch, welche Eingewöhnungszeit ein Neuzugang benötigt. Keller: "Es wäre von Vorteil, wenn ein Spieler kommt, der wenig Zeit zur Eingewöhnung hat, dass dieser im Idealfall mit der Liga und dem Land schon vertraut ist." Einen Zeitrahmen für die Verpflichtung gab Keller nicht vor.

Uth-Ausfall soll intern aufgefangen werden

Dabei reicht es in der Offensive nicht nur, den Zielspieler zu ersetzen. Auch Mark Uths Ausfall (er muss am Donnerstag erneut operiert werden) gilt es zu kompensieren. Hier allerdings will Trainer Steffen Baumgart sich aus dem Kader bedienen, nennt Ondrej Duda, Denis Huseinbasic und vor allen Dingen Dejan Ljubicic als Kandidaten für die Zehnerposition.

Frank Lußem