Keita fällt wochenlang aus und verpasst Werders Saisonstart

Seine Premiere für den SV Werder Bremen musste Naby Keita am Sonntag bei einem Testspiel verschieben - und sie wird noch länger auf sich warten lassen, wie der Bundesligist am Montagnachmittag mitteilte.

Naby Keita stand bereits auf dem Aufstellungsbogen, den der SV Werder Bremen etwa eine Stunde vor dem Vorbereitungsspiel am Sonntag in Westerstede gegen den VfB Oldenburg veröffentlicht hatte: in der Startelf. Letztlich konnte der Neuzugang vom FC Liverpool jedoch gar nicht mitwirken auf dem Platz beim 3:1-Sieg gegen den Regionalligisten. Keita hatte nach dem Aufwärmen passen müssen. Eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund einer "leichten Verletzung", wie kurz darauf zunächst vom Klub kommuniziert worden war.

Cheftrainer Ole Werner wurde im Anschluss an die Partie dann schon etwas konkreter, warum der Mittelfeldspieler nicht hatte auflaufen können: "Er hat bei der Erwärmung in den Adduktoren etwas gespürt, ist fest geworden", erklärte der 35-Jährige. Weitere Erkenntnisse würden am Montag angesichts einer Untersuchung zu erwarten sein - die der Klub dann am Nachmittag bekanntgab: Keita habe sich "eine muskuläre Verletzung der Adduktoren zugezogen", der 28-Jährige werde mehrere Wochen ausfallen. Schon in Liverpool hatte er regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen.

Werner: "Das ist extrem bitter"

Werner hatte am Sonntag noch seine Hoffnung ausgedrückt, "dass wir keine anderen Lösungen finden müssen", was einen möglichen Ausfall des hochkarätigen Neuzugangs betraf. Nun wurde er in der Mitteilung zitiert: "Das ist extrem bitter für Naby und für uns als Mannschaft." In den ersten Trainingseinheiten seit Keitas Einstieg am vergangenen Mittwoch habe er bereits einen ersten Eindruck von dessen Potenzial erhalten, so der Bremer Trainer: "Er ist ein Spieler, der mit seiner Qualität und Erfahrung den Rhythmus bestimmen kann."

Der in unterschiedlichen Phasen einer Partie ausmachen kann, wann ein Spiel beschleunigt oder entschleunigt werden müsse, so Werner: "Das war in den ersten Trainingstagen zu sehen, dass er diese Dinge instinktiv gut erkennt, er ist auch sehr kommunikativ - was wichtig ist in so einer Rolle." Auf all diese Fähigkeiten muss er vorerst verzichten.

Keita verpasst den Saisonstart

Nun heißt es erst einmal, dass "wir jetzt alles dafür tun, dass Naby schnellstmöglich wieder fit wird", betonte der Trainer: "Wir müssen aber davon ausgehen, dass Naby uns an den ersten Spieltagen nicht zur Verfügung stehen wird." Ins Trainingslager wird Keita die Mannschaft trotzdem begleiten, erklärte er: "Wir haben dort für seine Reha optimale Bedingungen, zudem kann er sich dort weiter ins Team integrieren." Werder bereitet sich ab Mittwoch im Zillertal (Österreich) auf die neue Saison vor - die zunächst ohne Keita beginnt.