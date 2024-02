"Keiner hat die Freiheit, einfach mal zu zocken": Müller ist frustriert und zitiert Kahn

So chancenlos wie beim 0:3 in Leverkusen hatte sich ein Team des FC Bayern München in der Vereinsgeschichte selten gezeigt. Doch beim aktuellen Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten war in der Tat nur eine blasse Variante des Rekordmeisters zu sehen - was allen voran Thomas Müller richtig angefressen machte.

Ließ kein gutes Blatt an der Bayern-Darbietung beim 0:3 in Leverkusen: Führungsspieler Thomas Müller. DeFodi Images via Getty Images