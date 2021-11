Keine Zuschauerbeschränkung: Berlin-Derby vor ausverkauftem Stadion

Das Hauptstadtderby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC kann mit der maximal möglichen Zuschauerkapazität ausgetragen werden - unter 2G-Bedingungen.

Wie die zuständige Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Dienstagabend mitteilte, sollen sich die 22.012 Zuschauer aber freiwillig testen lassen. Zwei andere Maßnahmen wurden hingegen angeordnet.

Während das durchgängige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wie ein Corona-Test nur empfohlen wird, ist das Tragen einer Maske bei Verlassen des Platzes hingegen verpflichtend. Eine klare Vorgabe gibt es für das Hauptstadtduell am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Alten Försterei auch in Sachen Bierkonsum. "Für das Derby wurde ein Alkoholverbot im Stadion beauflagt", teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Dienstagabend mit.

Damit kann Union erstmals seit dem 1. März 2020 - einem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg - wieder in einer vollbesetzten Alten Försterei antreten.