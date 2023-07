Keine Zukunft für Baumgartlinger in Augsburg

Der Kader des FC Augsburg für die neue Saison nimmt Gestalt an. Mit Phillip Tietz kommt von Aufsteiger Darmstadt ein weiterer Angreifer. Der ausgelaufene Vertrag von Julian Baumgartlinger wird nach kicker-Informationen nicht verlängert.

Im vergangenen Sommer begann der FC Augsburg mit dem großen Umbruch seines Kaders, der sich über die Wintertransferperiode bis in diesen Sommer zieht. Der 26-jährige Tietz ist bereits der sechste Neuzugang - nach Masaya Okugawa und Sven Michel der dritte für die Offensive.

Tietz kostet 2,2 Millionen Euro Ablöse und wird am Freitag mit ins Trainingslager nach Schladming fahren. Zum Darmstädter Aufstieg trug der 1,90 Meter große Angreifer zwölf Tore und fünf Assists bei. "Die Bundesliga war schon immer mein großes Ziel und ich werde hart dafür arbeiten, um mich Woche für Woche auf dem allerhöchsten Niveau beweisen zu dürfen", lässt sich Tietz in der Pressemitteilung des FC Augsburg zitieren. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich in jedem Spiel Vollgas gebe und keinen Zweikampf scheue. Gleichzeitig will ich auch an meine Torquote aus dem letzten Jahr anknüpfen und dabei helfen, dass wir unsere Saisonziele erreichen."

Drei Neue für die Offensive bedeutet, dass sich der FCA für eventuelle Abgänge gerüstet hat. Der aktuell noch verletzte Mergim Berisha und Ruben Vargas bleiben ernsthafte Kandidaten, eine heiße Spur gibt es aktuell jedoch nicht. Sie haben nach kicker-Informationen lediglich beim FCA hinterlegt, den nächsten Karriereschritt an einem anderen Ort gehen zu wollen.

Breithaupt steht bereit

Nicht mehr im FCA-Trikot sehen werden die Fans Julian Baumgartlinger. Der Österreicher hatte sich in der Endphase der Saison am Knie verletzt, musste am Meniskus operiert werden. Zudem war sein Vertrag ausgelaufen. In der Zwischenzeit haben sich beide Seiten nochmals ausgetauscht und ein weiteres Gespräch vereinbart, wenn der 35-Jährige seine Reha beendet hat. Der Zeitpunkt dafür sei völlig offen, heißt es.

Passiert keine krasse Wende, wird der Mittelfeldspieler jedoch nicht für eine weitere Saison zurückkehren, zumal der FCA für Baumgartlingers Position mit Tim Breithaupt (21) vom Karlsruher SC ein vielversprechendes Talent verpflichtet hat.