Keine Überraschung: Friedl bleibt Werder-Kapitän

Beim Doppeltest in Straßburg am Samstag hatte Marco Friedl gefehlt, Thema war er dennoch. Denn wie der SV Werder Bremen nach den beiden Partien mitteilte, wurde der Österreicher als Kapitän im Amt bestätigt.

"Auf den Platz geführt wird die Mannschaft auch in Zukunft von Marco Friedl als Kapitän." Mit diesen Worten verkündete der SVW am späteren Samstagabend nach dem Doppeltest gegen Ligue-1-Vertreter Racing Straßburg (3:3 und 1:2), dass der österreichische Nationalspieler auch künftig die Binde auf den Platz tragen und das grün-weiße Team anführen wird.

Der 25-jährige Friedl, 2018 vom FC Bayern München an die Weser gekommen und seither zur Leitfigur aufgestiegen (105 Bundesliga-Spiele, ein Tor), bekleidete dieses Amt bereits in der abgelaufenen Spielzeit.

Sein Stellvertreter wird Angreifer Niclas Füllkrug sein, wie Bremen in der Vereinsmitteilung weiter ausführte.

Sechs Spieler im Werder-Mannschaftsrat

Bei der Generalprobe gegen Straßburg fehlte Friedl übrigens in beiden Formationen, gehörte also weder der vermeintlichen B-Elf noch der A-Elf an. Der Grund: Seine im Trainingslager erlittene Bauchmuskelverletzung verhinderte einen Einsatz, immerhin hatte er bereits wieder eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz absolviert. Gut möglich also, dass Friedl in einer Woche beim Pflichtspielstart in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Drittligist FC Viktoria Köln zumindest wieder im Kader steht.

Am Rande verkündeten die Werderaner übrigens auch noch die Zusammensetzung des Mannschaftsrates für die kommende Bundesliga-Saison 2023/24. Die Mitglieder des Sextetts neben Kapitän Friedl und Vize Füllkrug: Abwehrmann Niklas Stark, Routinier Christian Groß, Antreiber Leonardo Bittencourt und Verteidiger Milos Veljkovic.