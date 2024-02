Keine Hilfe aus Bouaké: Kossounou fliegt - und bleibt

Bislang hat Bayer 04 das Fehlen seiner vier Profis, die für den Afrika-Cup nominiert waren, gut verkraftet. Nachdem Edmond Tapsoba und Amine Adli früher zurückkehrten als erwartet, wuchs am Samstag die Hoffnung, dass auch Odilon Kossounou beim Bayern-Spiel dabei sein könnte. Aber nur kurzzeitig.

Hier im Duell mit dem Malier Kamory Doumbia: Odilon Kossounous Aufenthalt in Afrika hat sich am Samstag verlängert. DeFodi Images via Getty Images

Anfang Januar galten die Abstellungen zum Afrika-Cup als möglicher Knackpunkt im Titelrennen. Musste Bayer 04 mit Mittelstürmer Victor Boniface, der sich zu allem Überfluss noch vor Turnierstart schwer verletzte und nach einer Adduktorenoperation bis Anfang April ausfällt, Angreifer Amine Adli sowie den Innenverteidigern Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou auf gleich vier wertvolle Akteure verzichten, die bis auf Adli alle Leistungsträger waren.

Bislang hat der Tabellenführer diese Ausfälle gut verkraftet. Und nachdem beim 2:0-Sieg in Darmstadt Adli und Tapsoba bereits wieder im Spieltagsaufgebot standen, wuchs am Samstagabend im Leverkusener Lager zwischenzeitlich sogar die Hoffnung, dass mit Kossounou auch der letzte noch im Turnier befindliche Bayer-Profi rechtzeitig zu den beiden Schlüsselspielen in der kommenden Woche zurückkehren könnte.

Stanisic erreicht Kossounous Level einfach nicht

Handelte sich der Ivorer doch im Viertelfinalspiel der Elfenbeinküste gegen Mali in Bouaké schon kurz vor der Halbzeit eine gelb-rote Karte ein. Als die überlegene Elf aus Mali dann in der 71. Minute auch noch 1:0 in Führung ging, schien der Rückflug für Kossounou bereits gebucht, doch die Gastgeber siegten schließlich noch in der Verlängerung.

Damit ist klar, dass der für Bayer in dieser Saison in Topform spielende, extrem schnelle, aggressive und inzwischen auch spielstarke Abwehrspieler Bayer im Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen Stuttgart (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und im Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag fehlen wird.

In beiden Partien hätte Kossounou dem Werksklub nicht nur mit seiner Kompromisslosigkeit und seiner Konsequenz, sondern auch mit seinem Spiel nach vorne sicher gutgetan. Diesen Level erreicht sein Vertreter Josip Stanisic einfach nicht, der am Samstag in Darmstadt wie im kompletten Januar nicht voll überzeugen konnte. So dass viel dafür spricht, dass Tapsoba am Dienstag rechts in der Dreierkette beginnt.