Keine Einigung: Kunz verlässt Carl Zeiss Jena

Kevin Kunz und der FC Carl Zeiss Jena konnten sich nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Der 32-jährige Keeper wird die Thüringer nach der Saison verlassen. Kunz steht seit 2022 im FCC-Tor, hütete dies in bisher 63 Partien. "Wir danken Kevin für seine Zeit hier in Jena, wo er sich die Zuneigung der Fans mit seinen Leistungen und durch sein Auftreten auf und neben dem Platz verdient hat, und wünschen ihm natürlich für seine sportliche wie auch private Zukunft von Herzen alles Gute", so Trainer Henning Bürger. Wohin es den Ex-Regensburger zieht, ist noch unklar.