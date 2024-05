"Keine einfachen Entscheidungen": Quintett um Bahn verlässt Mannheim

In Bentley Baxter Bahn, Laurent Jans, Yann Mabella, Julian Riedel und Pascal Sohm verlassen fünf Spieler den SV Waldhof Mannheim zum Saisonende. Die auslaufenden Verträge des Quintetts werden nicht verlängert.

Nach dem geglückten Klassenerhalt und der anschließenden Feier nach dem 4:2-Sieg im Kurpfalz-Derby gegen den SV Sandhausen treibt der SV Waldhof Mannheim die Planungen für die kommende Drittligasaison voran. Nachdem am Donnerstag die Verträge mit Kapitän Marcel Seegert sowie Trainer Marco Antwerpen verlängert wurden, gab der Klub am Freitag nun gleich fünf Abgänge bekannt.

So werden die im Sommer auslaufenden Verträge von Bentley Baxter Bahn, Laurent Jans, Yann Mabella, Julian Riedel und Pascal Sohm allesamt nicht verlängert, die fünf Spieler werden den SV Waldhof folglich ablösefrei verlassen. Dies sei nach "intensiven Überlegungen" entschieden worden, wie der Verein in einer Pressemittelung schreibt.

"Das sind alles keine einfachen Entscheidungen gewesen. Unter dem Strich sind wir aber als Verein zu dem Entschluss gekommen, uns auf bestimmten Positionen verändern zu wollen", begründet Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport der Mannheimer, die Abgänge.

Drei scheidende Stammspieler - Missverständnis Mabella

In Bahn, Sohm und Jans verlassen damit drei Stammspieler die Mannheimer: Stürmer Sohm, der im Januar 2022 von Dynamo Dresden kam, bringt es in der laufenden Saison auf 29 Einsätze (drei Tore, ein Assist); Bahn, im Sommer 2022 von Rostock in die Kurpfalz gewechselt, zog in 32 Drittligapartien die Fäden im Mittelfeld und steuerte fünf Tore und zwei Vorlagen bei; und Jans, vor knapp zwei Jahren von Sparta Rotterdam verpflichtet, beackerte in der aktuellen Saison 30-mal die defensiven Außenbahnen (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Auch Riedel etablierte sich seit seinem Wechsel von Rostock im Juni 2022 als Leistungsträger beim SV Waldhof und stand in zwei Jahren in 61 Partien auf dem Rasen. In der laufenden Spielzeit kommt der Innenverteidiger immer noch auf 20 Einsätze, hatte allerdings in der Dreierkette auch oft das Nachsehen.

Bei Mabella endet nach einem Jahr dagegen ein Missverständnis. Der Kongolese kam im vergangenen Sommer vom belgischen Verein Royal Excelsior Virton in die Kurpfalz, konnte sich aber im Sturm nicht gegen die große und teils namhafte Konkurrenz durchsetzen. So brachte es der Angreifer lediglich auf vier Kurzeinsätze in der Liga und blieb dabei ohne jede Torbeteiligung.

Folgen Bolay und Kobylanski dem Quintett?

"Ich möchte mich bei allen Spielern, die den SV Waldhof Mannheim verlassen werden, bedanken. Alle haben in den vergangenen Jahren viel für den SVW investiert", ruft Loviso den scheidenden Spielern warme Worte hinterher.

Ob sich Luca Bolay und Martin Kobylanski, deren Verträge ebenfalls im Sommer auslaufen, dem Quintett anschließen werden, oder ob sie in Mannheim verlängern, steht indes noch nicht fest. Hier gebe es "noch keine finale Entscheidung", es würden weiterhin Gespräche geführt, war der Mitteilung des SV Waldhof zu entnehmen.