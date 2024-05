"Symbolisiert den ganzen Verein": Waldhof bindet Kapitän Seegert

Der SV Waldhof Mannheim hat eine der wichtigsten Personalien festgezurrt: Kapitän und Eigengewächs Marcel Seegert hat seinen auslaufenden Vertrag beim Drittligisten verlängert.

Wie Waldhof in seiner Pressemitteilung erklärt, ist es "mehr als eine normale Vertragsverlängerung". Denn: Seit Wochen hätten die Fans auf diese Entscheidung hingefiebert - und seit Donnerstagmittag ist klar, dass Kapitän Marcel Seegert "seinem" Verein erhalten bleibt. Wie lange, ließ der SVW offen.

"Cello verkörpert den SV Waldhof Mannheim nicht nur mit seinen Worten. Er schafft es, auf dem Rasen einen ganzen Verein zu symbolisieren", wählt Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport des SVW, große Worte: "Wer fast 300 Einsätze für einen Klub hat, versteht einen Verein einfach nochmal in einer anderen Form. Wir sind sehr glücklich, dass wir auch in Zukunft auf Cello zählen können."

Seegert hielt "die Kabine zusammen"

Der gebürtige Mannheimer sei "in der Rückrunde vorausgegangen und hat nicht nur auf dem Rasen konstante Leistungen gezeigt". Seegert habe zudem "die Kabine zusammengehalten und dafür sind wir ihm als Verein sehr dankbar".

Beim 4:2-Heimsieg über den SV Sandhausen am vergangenen Samstag, durch das der Klassenerhalt endgültig festgezurrt wurde, ging Seegert dann sogar als Torschütze voran. Mittlerweile stehen 288 Pflichtspiele für den Waldhof in seiner Vita. Der 30-Jährige erzielte als Innenverteidiger dabei bemerkenswerte 27 Tore und bereitete fünf weitere vor. Seit 2020 führt "Cello" den SVW als Kapitän aufs Feld.

Wir haben der ganzen Liga gezeigt, wozu der Waldhof in der Lage ist. Marcel Seegert

"Jeder der mich kennt weiß, was mir dieser Verein und diese Stadt bedeutet", so Seegert über seine Beweggründe: "Wir haben eine sehr intensive Zeit hinter uns, die wir zum Glück mit dem Klassenerhalt abgeschlossen haben. Jetzt gilt es den Blick nach vorne zu richten. Wir möchten wieder eine sorgenfreie Saison absolvieren und konstanter in unseren Leistungen werden."

In der laufenden Drittliga-Saison kam Seegert 29-mal zum Zug, schoss drei Tore und legte ein weiteres auf (kicker-Notenschnitt 3,08). "Ein besonderer Dank gilt unseren Fans, die nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft in der Endphase der Saison unfassbar unterstützt haben", so der Mannheimer, der schon jetzt der Saison 2024/25 entgegenfiebert: "Wir haben der ganzen Liga gezeigt, wozu der Waldhof in der Lage ist."