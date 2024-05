"Alles aus der Mannschaft rausgeholt": SV Waldhof verlängert mit Antwerpen

Der SV Waldhof Mannheim macht mit Marco Antwerpen weiter. Der Trainer hat die "Buwe" vor dem Absturz in die Regionalliga bewahrt.

Am frühen Nachmittag Kapitän Marcel Seegert, am Abend dann Marco Antwerpen: Waldhof Mannheim stellt die Weichen für die neue Saison. Der auslaufende Vertrag mit dem Cheftrainer ist nach Erreichen des Klassenerhalts verlängert worden. Damit wird der in Unna geborene Fußballlehrer auch in der kommenden Spielzeit die Geschicke der "Buwe" in der 3. Liga leiten. An seiner Seite weiter dabei: Co-Trainer Frank Döpper. Der 52-jährige war ebenso wie der gleichaltrige Antwerpen Ende Januar in die Kurpfalz gekommen.

Nach zu Beginn vier Spielen ohne Sieg gelang Antwerpen doch noch die Wende mit dem Waldhof. Ein beeindruckender Schlussspurt mit zuletzt 19 Punkten aus zehn Spielen bei nur einer Niederlage sorgte dafür, dass der Karren noch aus dem Dreck gezogen werden konnte. Vor dem 38. und letzten Spieltag sind die Mannheimer gerettet.

"... wie sehr Marco für die Aufgabe brennt"

"Schon bei den ersten Gesprächen im Januar haben wir gemerkt, wie sehr Marco für die Aufgabe hier in Mannheim brennt", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Christian Beetz. In den vergangenen Monaten habe Antwerpen "diesen Eindruck bestätigt und alles aus der Mannschaft herausgeholt". Also geht die Zusammenarbeit weiter.

Der Coach gab zu Protokoll, dass er sich in der Quadratestadt "von der ersten Sekunde an" wohl gefühlt habe. Sportlich sei es freilich "keine einfache Ausgangssituation" gewesen. "Mit viel harter Arbeit ist es uns gelungen, diese Saison zu retten. Jetzt freue ich mich auf die Zukunft hier beim Waldhof und werde alles dafür tun, eine sportliche Handschrift hier zu hinterlassen", schloss Antwerpen ab.