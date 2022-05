Kein Werder-Wechsel: Groß in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Brighton

Formal ist die Zukunft von Pascal Groß noch offen, sein Vertrag bei Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion läuft am 30. Juni aus. Trotz einigem Interesse aus der Bundesliga geht seine Tendenz klar zu einer Verlängerung in England.

Steht in fortgeschrittenen Gesprächen mit Brighton & Hove Albion: Pascal Groß. IMAGO/News Images

Mit einem Treffer und einer Vorlage hat Pascal Groß am vergangenen Sonntag den 3:1-Sieg von Brighton & Hove Albion gegen West Ham United auf den Weg gebracht, der Deutsche wurde zum Spieler des Spiels ausgezeichnet. Und aller Voraussicht nach wird es nicht sein letztes für den Klub von der englischen Südküste gewesen sein.

Beide Seiten sind an einer weiteren Zusammenarbeit über den aktuell am 30. Juni auslaufenden Kontrakt interessiert, nach kicker-Informationen sind die Gespräche über eine Verlängerung weit fortgeschritten. Wie schon bei Ex-Klub FC Ingolstadt, für den Groß zwischen 2012 und 2017 fünf Jahre lang spielte, bleibt der 30-Jährige nun wohl auch Brighton & Hove Albion langfristig treu; die kommende würde für ihn die sechste Spielzeit in der Premier League bedeuten.

Sein aktueller Klub war somit stets erster Ansprechpartner bei seiner Zukunftsplanung, obwohl sich auch mehrere Bundesligisten nach dem Mittelfeldspieler erkundigt haben. Werder Bremen hat sich entgegen einiger Spekulationen allerdings nicht ernsthaft mit einer Verpflichtung von Groß beschäftigt - was sicherlich auch daran liegt, dass der Bundesliga-Aufsteiger finanziell nicht mit dem langjährigen Premier-League-Klub mithalten könnte.