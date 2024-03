Kein Sieg für die Top 8: Der ungewöhnliche Spieltag in der 2. Liga

In der 2. Bundesliga kann jeder jeden schlagen, das hat man besonders am 24. Spieltag gesehen. Kein Team aus den Top 8 konnte gewinnen - das gab es zuletzt vor etwa sechseinhalb Jahren.

Beginnt das große Favoritensterben in der 2. Liga? Am abgelaufenen 24. Spieltag zeigte der ein oder andere Favorit auf den Aufstieg Nerven, was unter anderem auch nochmal ordentlich Leben in den Abstiegskampf brachte. Bereits am Freitag waren mit St. Pauli und Kiel beide Teams auf den direkten Aufstiegsplätzen im Einsatz, die Kiez-Kicker auf Schalke und die Störche bei Hertha (Platz 8). Die beiden strauchelnden Absteiger stellten unter Beweis, dass im Unterhaus das Favoritendasein nur eine Randnotiz sein kann - vor allem Schalkes Sieg kam überraschend.

Die Knappen entfernten sich durch das 3:1 auf fünf Punkte von Platz 16, Tabellenführer St. Pauli verpasste es derweil, einen gewaltigen Sprung Richtung Bundesliga zu machen. Denn auch die beiden ersten Verfolger strauchelten: Kiel spielte nur 2:2 in Berlin, ehe am Sonntag die große Überraschung im Volkspark folgte. Der HSV unterlag vor eigenem Publikum dem Schlusslicht aus Osnabrück mit 1:2, wie auch in den letzten Jahren droht den Rothosen im anstehenden Frühling die Luft auszugehen.

Während sich Hannover (zuvor 5.) und Düsseldorf (7.) im direkten Duell die Punkte teilten und auch Paderborn (6.) zuhause gegen Magdeburg nicht über ein torloses Remis hinauskam, kassierte die SpVgg Greuther Fürth eine empfindliche 0:4-Klatsche in Karlsruhe. Das Kleeblatt kletterte nach dem Derbysieg über Nürnberg in der Vorwoche auf Platz vier, konnte mögliche Aufstiegsambitionen gegen den KSC aber nicht unter Beweis stellen.

Düsseldorf und Kiel spielen nur remis

Somit konnte kein Team aus den Top 8 der 2. Liga am Wochenende einen Dreier einfahren. Eine Konstellation, die es zuletzt am 12. Spieltag der Saison 2017/18 gab. Auch damals stolperten reihenweise Top-Teams gegen vermeintlich schwächere Mannschaften. Die beiden damaligen Vereine an der Spitze, Düsseldorf und Kiel, spielten auswärts jeweils nur remis. Die Fortuna trennte sich 0:0 von Bochum, die KSV musste sich in Darmstadt mit einem 1:1 begnügen.

Der 1. FC Nürnberg, späterer Aufsteiger in dieser Saison, verlor als Dritter beim damals abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim mit 0:1. Den Patzer der Franken konnte Union Berlin nicht nutzen, die viertplatzierten Köpenicker spielten nur 1:1 in Duisburg. Der heutige Drittligist aus Sandhausen gehörte vor etwa sechseinhalb Jahren noch zu den Top-Teams in Liga zwei, verlor als Fünfter an diesem Spieltag aber in Fürth mit 1:2.

St. Pauli (6.) und Aue (8.) nahmen sich bei einem 1:1 zusätzlich die Punkte gegenseitig weg, die siebtplatzierte Bielefelder Arminia zog zuhause gegen Ingolstadt mit 1:3 den Kürzeren.

Allzu häufig kommt das Massenstolpern der Favoriten in Liga zwei also nicht vor, der 24. Spieltag dieser Saison war daher ein äußerst ungewöhnlicher.