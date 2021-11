"Kein Risiko": Silas wird noch einmal geschont

Sie hatten sich so für und auf ihn und sein Comeback gefreut. Jetzt müssen die Stuttgarter in Dortmund allerdings doch noch einmal auf Silas verzichten. Der Angreifer wird geschont.

Das Lazarett lichtet sich. Wenn auch nicht ganz so schnell, wie man es erhofft hatte. Silas, dessen Comeback die Stuttgarter bereits vor zwei Wochen für die Partie am Freitag in Westfalen in Aussicht gestellt hatten, wird nun doch nicht mitwirken können.

Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir haben jetzt ein paar Monate gewartet, da können wir auch noch ein paar Tage mehr Geduld haben. Pellegrino Matarazzo

"Er wird leider keine Option sein können", vermeldet heute Pellegrino Matarazzo. "Silas ist zwar in dieser Woche voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Aber koordinativ und von der Sicherheit her, wird es noch ein paar Tage dauern, bis er auf dem Feld stehen und Leistung abrufen kann." Stuttgarts Trainer möchte vermeiden, den 23-Jährigen womöglich leichtfertig in die nächste Verletzung zu hetzen. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir haben jetzt ein paar Monate gewartet, da können wir auch noch ein paar Tage mehr Geduld haben."

Führich muss geduldig bleiben - Zweifel bei Kempf

Die ist auch bei einem anderen Offensivmann gefragt: Chris Führich. Auch beim Neuzugang aus Paderborn bestand die kleine Hoffnung auf eine Rückkehr. Doch die Rekonvaleszenz seiner Bänderverletzung im Knöchel "ist nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten. Es dauert noch etwas. Vielleicht reicht es nächste Woche gegen Mainz zu einem Kurzeinsatz", sagt Matarazzo, der auch bei Marc Oliver Kempf Zweifel hat. "Er verspürt noch Unsicherheit bei langen Sprints", so der Chefcoach über den am Oberschenkel verletzten Verteidiger.

Mavropanos "voll einsatzbereit"

Dafür hat der Chefcoach anderweitig gute Nachrichten: Konstantinos Mavropanos kehrt nach seinem leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel "wieder zurück und ist voll einsatzbereit". Und auch bei Omar Marmoush (nach eine Syndesmose-Verletzung) rechnen die Schwaben mit einer Einsatzmöglichkeit, "auch wenn hinter ihm noch ein kleines Fragezeichen steht, weil er noch Schmerzen beim Torschuss spürt". George Moissidis