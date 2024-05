Kein Real-Angebot für Davies - aber weitere Gespräche mit Bayern

Seine Zukunft ist nach wie vor ungeklärt. Alphonso Davies, der im Winter 2019 zum FC Bayern kam und in der Sextuple-Saison 2019/20 seinen Durchbruch hatte, kokettiert mit einem Wechsel zu Real Madrid. Bislang aber gab es noch keine konkrete Anfrage. Verlängert er am Ende in München? Und wie ist der Stand bei Ralf Rangnick?

Am Dienstag musste er lange mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen, erst zur 87. Minute wechselte ihn Trainer Thomas Tuchel auf dem linken, offensiven Flügel ein. Und das ausgerechnet gegen Real Madrid, das angeblich um Alphonso Davies buhlt. Zumindest kokettieren der Kanadier und sein Management mit einem Wechsel zu den Königlichen.

Richtig konkret scheint es (noch) nicht zu sein zwischen dem 23-Jährigen und den Königlichen. "Nein", antwortete Sportdirektor Christoph Freund kurz und knapp auf die Frage, ob denn schon ein Angebot für Davies eingetroffen sei. Auch beim obligatorischen Mittagessen mit der Madrider Klubspitze habe es bezüglich des Kanadiers "null Austausch" gegeben, wie CEO Jan-Christian Dreesen dem kicker versicherte. Mit dem Zusatz, dass in diesem Rahmen "nie über einzelne Spieler gesprochen wird".

Viel mehr befinde sich der FC Bayern selbst im Dialog mit dem Spieler mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung. "Natürlich", sagt Sportdirektor Freund: "Wir unterhalten uns immer wieder mit ihm, weil er unser Spieler ist. Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert. Es gibt noch keine Tendenzen." Auf Details wollte der Österreicher nicht eingehen. Aber "ja", so betonte er, die Münchner würden grundsätzlich mit Davies, dessen Vertrag 2025 ausläuft, verlängern. Nur eben nicht um jeden Preis.

Mit Rangnick werden die finalen Details geklärt

Vermutlich wird auch der aller Voraussicht nach neue Bayern-Trainer Ralf Rangnick seine Vorstellungen und Ideen in dieser Causa einbringen, hat sich der Nationaltrainer Österreichs doch längst intensiv mit dem Münchner Kader beschäftigt. Präsident Herbert Hainer bestätigte derweil nach dem 2:2 gegen Real Madrid am Dienstagabend, dass sich die Verantwortlichen des FC Bayern mit Ralf Rangnick "in sehr guten Gesprächen" befinden.

Rangnick ist gewillt, die Nachfolge von Trainer Tuchel anzutreten, darüber berichtete der kicker bereits am Montag. Er hat die Bosse des Rekordmeisters bereits am vergangenen Wochenende darüber informiert. Jetzt werden die finalen Details geklärt. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, dürfte eine Entscheidung zeitnah folgen. Endgültige Klarheit aber soll es "nicht vor dem Rückspiel" geben, wie Sportvorstand Max Eberl erklärt: "Alles, was die neue Saison betrifft, erst nach dem Rückspiel."