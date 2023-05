Kein Einsatz in Sicht für FC-Keeper Horn

Trotz seines nahenden Abschieds aus Köln stehen für Keeper Timo Horn die Chancen auf einen letzten Bundesliga-Einsatz im Trikot des FC nicht gut. Trainer Steffen Baumgart ist nur unter einer Bedingung bereit für einen Wechsel im Tor.

Mit Steffen Tigges als Sturmspitze wird der 1. FC Köln in Bremen versuchen, den vierten Auswärtssieg in Serie nach den Erfolgen in Augsburg, Hoffenheim und Leverkusen zu schaffen. Zwar ist Davie Selke nach seiner im Spiel gegen Hertha BSC (5:2) erlittenen Kopfverletzung wieder im Training, Tigges allerdings trainierte unter der Woche stark, während Selke ein paar Tage hatte pausieren müssen. Steffen Baumgarts Begründung leuchtet ein: "Wer an den Hauptbelastungstagen nicht dabei ist, wird im Normalfall bei mir nicht auflaufen. Bei uns spielt derjenige, der trainiert. Deswegen wird Steffen Tigges beginnen, er hat gut trainiert und gegen Hertha seine Leistung gebracht."

Tatsächlich war der Neuzugang aus Dortmund gegen die Berliner mehrmals in aussichtsreiche Abschlusspositionen gekommen, noch ohne zählbaren Erfolg. Sein Trainer allerdings sieht ihn seit Wochen auf dem aufsteigenden Ast, der Lohn folgt nun mit der Nominierung. Auch Benno Schmitz kehrt nach der Sperre wieder zurück ins Team, Kingsley Schindler geht auf die Bank.

Noch keine Entscheidung konnte der Trainer in Sachen Timo Horn fällen. Liebend gerne würde Baumgart seinem Ersatz-Keeper einen Einsatz schenken. Doch bevor nicht alle Entscheidungen in der Liga gefallen sind, wird auf der mitunter sensiblen Torwart-Position nicht gewechselt. Baumgart: "Ich habe nie davon gesprochen, dass er eine Chance bekommen wird, zu spielen. Er hat sich einen gebührenden Abschluss verdient. Für Bremen geht es noch um den Klassenerhalt. Wenn die Meisterschaft am Wochenende entschieden ist, wird er gegen Bayern München im Tor stehen. Ist das nicht der Fall, dann nicht. Aktuell sieht es nicht so aus, dass er noch zum Einsatz kommt."

Unklar ist noch, wer Horn ab Sommer ersetzt und dann die Position hinter Marvin Schwäbe einnimmt. Unklar zunächst, weil der FC aktuell mit einem Transferbann von der FIFA belegt ist. Unklar aber auch, weil Jahn Regensburg noch nicht ganz aus der 2. Liga abgestiegen ist. Passiert dies, kehrt Torhüter Jonas Urbig zurück nach Köln und die eigentlich auf zwei Jahre angelegte Leihe wird beendet.