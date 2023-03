Kein Alkoholausschank beim 100. Revierderby

Beim Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wird am Samstag kein Alkoholausschank stattfinden. Die Gastgeber aus Gelsenkirchen folgen damit dem Sicherheitskonzept der Behörden.

Wenn am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das 100. Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt, werden die 62.271 Fans in der ausverkauften Veltins-Arena ohne das übliche Stadionbier auskommen müssen. Denn wie die Gelsenkirchener am Mittwochnachmittag bekannt gaben, haben die Sicherheitsbehörden im Vorfeld der Partie dem vorgelegten Sicherheitskonzept nicht zugestimmt - der Alkoholverkauf ist somit ausgeschlossen. Sowohl in der Veltins-Arena als auch auf dem Gelände rund um das Stadion sind deshalb am Samstag keine alkoholischen Getränke erhältlich.

Schalke sieht Verbot "weder verhältnismäßig noch zielführend"

Bei den Verantwortlichen der Königsblauen stieß die Maßnahme auf wenig Verständnis. Auf ihrer Website veröffentlichten die Schalker ein Statement, in dem sie ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken "grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden" bezeichneten. Diese Haltung habe man in Gesprächen mit den verantwortlichen Stellen deutlich gemacht.

Weil für den Verein die Prämisse gelte, dass man kein Heimspiel ohne gültiges Sicherheitskonzept angehen werde, hat die Entscheidung der Sicherheitsbehörden Bestand. Man befinde sich, so die Gelsenkirchener weiter, in einem engen wie konstruktiven Austausch mit den Sicherheitsbehörden und wünsche sich einen friedlichen Derby-Tag.