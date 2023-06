"Der Abstieg hat alles verändert": Terodde verlängert nun doch auf Schalke - um drei Jahre

Eigentlich hatte Simon Terodde seinen Abschied vom FC Schalke 04 bekanntgegeben. Doch nun folgt die Kehrtwende: Der Stürmer geht mit in die 2. Liga.

Wie Schalke am Freitagmorgen verkündete, hat Simon Terodde seinen auslaufenden Vertrag verlängert und wird die Knappen damit bei der Mission Wiederaufstieg in Liga zwei unterstützen - wie er es schon einmal tat. In der Saison 2021/22 schoss der heute 35-Jährige spektakuläre 30 Tore in 30 Zweitliga-Spielen und hatte großen Anteil an der direkten Rückkehr in die Bundesliga, die Königsblau nun ein weiteres Mal anpeilt.

Terodde, der mit 172 Treffern in 283 Spielen der beste Torschütze der Zweitliga-Historie ist, hatte im Frühjahr eigentlich seinen Abschied vom FC Schalke verkündet. Nun also die Kehrtwende. "Ich war mir absolut sicher, dass wir den Klassenerhalt in der Bundesliga gemeinsam schaffen werden. Daher stand vor ein paar Wochen für mich fest, dass mein Weg auf Schalke enden wird", begründet er seinen Sinneswandel in einer Mitteilung des künftigen Zweitligisten. "Deshalb habe ich damals den Verantwortlichen meine entsprechende Entscheidung mitgeteilt. Der Abstieg hat für mich dann alles verändert."

Vertrag für drei Jahre - mit Option, in eine andere Funktion zu wechseln

Der 1,92 Meter große Stürmer hat nun einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Nach jeder Saison soll aber nach Klubangaben überprüft werden, ob er weiter als Spieler Teil der Mannschaft bleibt oder in eine Funktion abseits des Rasens wechselt. Außerdem absolviert er ein Trainee-Programm und wird vom Klub beim Erwerb der Trainingslizenzen unterstützt.

"Als die Tür für einen Verbleib von Simon aufgegangen ist, haben Peter Knäbel, René Grotus und ich uns sofort darum bemüht, dass er seine Zeit auf Schalke verlängert", sagt André Hechelmann, der ebenfalls am Freitag zum Sportdirektor ernannt wurde. Gemeinsam mit Cheftrainer Thomas Reis seien die Gespräche wieder aufgenommen und zum Abschluss gebracht worden. "Simon gibt der Mannschaft nicht nur sportlich unheimlich viel, sondern geht auch neben dem Platz immer voran", so Hechelmann.

Terodde lief im Unterhaus für den MSV Duisburg, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln, den Hamburger SV und Schalke auf. Für Köln, Stuttgart und Schalke absolvierte er auch Bundesliga-Einsätze. "Er ist ein unfassbar erfahrener Spieler, der alles mitbringt - unter anderem den riesigen Ehrgeiz, sich mit einem anderen Ergebnis von diesem Verein und von den Fans verabschieden zu wollen", sagt Chefcoach Reis. "Ich freue mich darauf, mit Simon in die neue Saison zu gehen."